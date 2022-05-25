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Медиаторы из регионов прошли обучение разрешению групповых конфликтов

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- Канат Кожоев
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16 медиаторов Чуйской, Таласской, Иссык-Кульской и Нарынской областей получили знания по разрешению групповых и межкультурных конфликтов, в том числе в пред и пост выборный периоды. Об этом сообщает пресс-служба Центра медиации.

"В течение года работы мы разрешали конфликты между двумя сторонами. Чаще сталкивалась со спорами внутрисемейного, имущественного или территориального вопроса. Иногда к нам обращались за медиацией конфликтов между несколько сторонами, к примеру, между местной компанией и населением или между несколькими соседями. Но знаний по разрешению, где больше двух сторон, не было, и мы были вынуждены отказать. Повышение квалификации стало очень своевременным, теперь мы сможем помогать в случаях, где большее количество конфликтующих сторон и также в конфликтах, возникающих в выборный период", - рассказывает медиатор села Кызыл-Адыр Кара-Бууринского района Таласской области Иманбек Байсеитов.

Программа обучения была составлена тренерами Национального центра медиации на основе методики Гамбургского университета психологии, межкультурной, многосторонней медиации в сообществах и организациях.

"Особенностью обучения является то, что материалы адаптированы к культуре ведения переговоров нашей страны и проводятся на доступном для участников языке. В течение июня месяца пройдут повышение квалификации медиаторы Ошской, Джала-Абадской и Баткенской областей", - отмечает Гульсина Кожоярова, основатель Национального центра медиации.

Также в ходе обучения состоялось награждение победителей республиканского конкурса медиаторов, задействованных по линии программы "Ынтымактуу Жашоо". В данном конкурсе критериями оценки были: количество проведенных информационных встреч с конфликтующими сторонами, заключенных договоров о применении медиации и заключенных медиативных соглашений, а также количество проведенных информационно-разъяснительных работ о медиации среди населения.

Из медиаторов данных областей победителями стали:

  1. первое место - Бердибек уулу Достук, медиатор с.Тюп;
  2. второе место - Уметалиева Зуурабубу, медиатор г.Нарын.

Повышение квалификации региональных медиаторов стало возможным благодаря поддержке проекта "Ынтымактуу Жашоо", целью, которого является создание платформы для поддержки активной молодежи, гражданского общества и органов местного самоуправления по профилактике социальных конфликтов, а также обучение навыкам медиации в 25 отобранных локациях. Программа реализуется International Alert совместно с Национальным центром медиации и Институтом политики развития при поддержке Европейского союза.


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URL: https://www.vb.kg/418435
Теги:
Кыргызстан
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