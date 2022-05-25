Хинштейн: миграцию соотечественников в РФ упростят

В странах, где проживает большое количество россиян, нужно открыть миграционные центры для оформления документов. С таким предложением выступил глава Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн в ходе пленарного заседания палаты.

По его словам, настало время инициатив, направленных на поддержку соотечественников и тех, кто хочет вернуться в Россию. В частности, надо упростить процедуру их участия в госпрограммах и получения российского гражданства, организовать круглосуточную горячую линию, куда люди из разных стран мира смогли бы беспрепятственно дозвониться и получить всю необходимую информацию, считает депутат.

"В странах, где большое количество наших соотечественников, подумать над созданием миграционных центров, где можно было бы просто и легко оформить документы. Наконец, создание системной адаптации, поддержки, трудоустройства людей, которые сегодня готовы поехать к нам. Вот это и будет по-настоящему "своих не бросаем", - сказал Хинштейн.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил проработать эти предложения думскому Комитету по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками.

Источник www.pnp.ru.