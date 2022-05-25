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В Таласской области пресекли провоз крупной партии контрабанды сигарет

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- Наталья Крайнова
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В Кыргызстане пресечена попытка незаконного вывоза крупной партии табачных изделий из КР в Казахстан, сообщает пресс-служба ГКНБ.

Сообщается, 22 мая при выезде из КР в РК на КПП "Чон-Капка-автодорожный" задержана грузовая автомашина под управлением гражданина КР "А.Р.А."

В ходе досмотра было обнаружено 89 коробок табачных изделий, без акцизных марок и разрешительных сопроводительных документов.

В настоящее время государственным комитетом национальной безопасности Кыргызской Республики, проводятся следственно-оперативные мероприятия, направленные на установление размеров нанесенного ущерба в виде неуплаты налоговых отчислений и круга лиц, причастных к данной противоправной деятельности.


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URL: https://www.vb.kg/418445
Теги:
ГКНБ, контрабанда, Таласская область
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