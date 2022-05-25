27 мая в филиале "Галереи М" в Бишкеке откроется выставка "Истоки"

27 мая в филиале "Галереи М" откроется выставка "Истоки". Вниманию публики свои произведения представят два отечественных художника - Нарынкул Турпанов и Жылкычы Жакыпов.

Нарынкул Турпанов и Жылкычы Жакыпов очень разные, но вместе выставляются не в первый раз. Например, в 2009 году прошла их совместная выставка "НАШ 20 век".

В экспозиции "Истоки" два мастера хотят показать зрителю совершенно новые работы. На выставке можно увидеть более 30 их работ. Это произведения живописи, графика, инсталляции.

Само название выставки наполнено глубоким смыслом. Оно и определило тематику работ. Позиция участников выставки заключается не в увлечении экспериментом, а в глубоком осознании происходящего вокруг и внутри каждого.

"Нарынкул Турпанов – заметный и последовательный представитель традиционного реалистического направления в нашем искусстве. А Жылкычы Жакыпов талантливо и смело экспериментирует в национальной вариации нового явления – постмодернизма. В своем творчестве они смогли выразить самые характерные черты двух основных направлений в изобразительном искусстве Кыргызстана. Объединяет их то, что в их работах отразились поиски в области станковой живописи. С одной стороны – это отстаивание накопленного опыта и уважение к традиции. С другой стороны – это открытость к инновациям, умение переплавить опыт поколений и не потерять свое лицо, двигаясь в русле современных мировых тенденций", - считает культуролог Гамал Боконбаев.

Справка "ВБ":

Жылкычы Жакыпов - народный художник Кыргызской Республики. Родился в селе Чон-Сары-Ой Иссык-Кульской области. Окончил художественное училище имени Чуйкова во Фрунзе, МГХИ имени Сурикова в Москве. Участник международных выставок и форумов. Произведения Жакыпова хранятся в коллекциях Государственной Третьяковской галереи, Музея искусства народов Востока, музеях стран СНГ, Музея современного искусства в Варшаве, Музея Питера Людвига в Кельне (Германия), Кыргызского национального музея изобразительных искусств имени Айтиева.

Нарынкул Турпанов - народный художник Кыргызской Республики. Родился в селе Кок-Мойнок Тонского Ыссык- Кульской области. Окончил Фрунзенское художественное училище.

Выставка будет работать до 19 июня ежедневно с 10 до 20 часов. Без выходных. Вход свободный.

Филиал "Галереи М" находится по адресу: ЦУМ 2 "Айчурок", 4 этаж/413 и АртХолл.