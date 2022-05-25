Погода
$ 80.05 - 81.05
€ 84.90 - 85.90

Строительные компании пожаловались главе кабмина на рост цен

210  0
- Наталья Крайнова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Председатель кабинета министров Акылбек Жапаров поручил ускорить строительство долгостроящихся государственных объектов, сообщает пресс-служба кабмина.

Акылбек Жапаров встретился с представителями подрядных и строительных компаний, выигравших государственные тендера на строительство социальных объектов, которые обратились к главе кабмина через общественную приемную.

Основная причина их обращения: увеличение стоимости строительных материалов с момента подачи тендерной заявки и на сегодняшний день.

Глава кабинета министров отметил, что ранее президентом был подписан Закон "О государственных закупках". Во исполнение данного закона разработан проект решения кабинета министров, в котором предусмотрен коэффициент удорожания. При этом глава кабмина отметил, что объекты, которые завершены на 80-90%, должны быть завершены к сентябрю текущего года.

"Поручаю Министерству финансов, Государственному агентству архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства внести соответствующее решение", - отметил Акылбек Жапаров, добавив, что в скором времени проведет совещание по вопросу решения проблемы долгостроящихся объектов.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/418450
Теги:
Акылбек Жапаров, строительство, тендер, Кабинет министров
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  