Строительные компании пожаловались главе кабмина на рост цен

Председатель кабинета министров Акылбек Жапаров поручил ускорить строительство долгостроящихся государственных объектов, сообщает пресс-служба кабмина.

Акылбек Жапаров встретился с представителями подрядных и строительных компаний, выигравших государственные тендера на строительство социальных объектов, которые обратились к главе кабмина через общественную приемную.

Основная причина их обращения: увеличение стоимости строительных материалов с момента подачи тендерной заявки и на сегодняшний день.

Глава кабинета министров отметил, что ранее президентом был подписан Закон "О государственных закупках". Во исполнение данного закона разработан проект решения кабинета министров, в котором предусмотрен коэффициент удорожания. При этом глава кабмина отметил, что объекты, которые завершены на 80-90%, должны быть завершены к сентябрю текущего года.

"Поручаю Министерству финансов, Государственному агентству архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства внести соответствующее решение", - отметил Акылбек Жапаров, добавив, что в скором времени проведет совещание по вопросу решения проблемы долгостроящихся объектов.