В Сокулукском районе новый ипподром нуждается в господдержке

В Кыргызстане председатель кабинета министров Акылбек Жапаров поручил передать ипподром и землю в Сокулукском районе на баланс районной администрации, сообщает пресс-служба кабмина.

К главе кабинета министров обратился директор ипподрома Майор Раимкулов с проблемой трансформации земли в Сокулукском районе, на которой в 2011 году был построен ипподром.

Он сообщил, что ввиду сложившейся ситуации не удается передать на баланс указанный объект, который без государственной поддержки может в скором времени прийти в негодность.

Глава кабмина поручил решить вопрос с трансформацией земли, на котором стоит ипподром, с последующей передачей объекта на баланс Сокулукского района Чуйской области.