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В Японии нашли окаменелости неизвестного вида динозавров

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- Анастасия Карелина
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В морских отложениях на острове Хоккайдо нашли окаменелости нового вида теризинозавров. Об этом пишет Independent.

Нового динозавра назвали Paralitherizinosaurus japonicus. Существо жило 72 миллиона лет назад, ходило на задних лапах и питалось растениями, которые притягивало ко рту трехпалыми передними конечностями с огромными когтями. У некоторых особей когти достигали в длину 50 сантиметров.

Окаменелости теризинозавров находят в основном в Китае и Монголии. Paralitherizinosaurus japonicus – третий вид этого рода, открытый в Японии, и второй в мире, обнаруженный в морских отложениях. Это значит, что некоторые теризинозавры приспособились к жизни на побережье.


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URL: https://www.vb.kg/418453
Теги:
наука, Япония, животные, в мире
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