В Японии нашли окаменелости неизвестного вида динозавров

В морских отложениях на острове Хоккайдо нашли окаменелости нового вида теризинозавров. Об этом пишет Independent.

Нового динозавра назвали Paralitherizinosaurus japonicus. Существо жило 72 миллиона лет назад, ходило на задних лапах и питалось растениями, которые притягивало ко рту трехпалыми передними конечностями с огромными когтями. У некоторых особей когти достигали в длину 50 сантиметров.

Окаменелости теризинозавров находят в основном в Китае и Монголии. Paralitherizinosaurus japonicus – третий вид этого рода, открытый в Японии, и второй в мире, обнаруженный в морских отложениях. Это значит, что некоторые теризинозавры приспособились к жизни на побережье.