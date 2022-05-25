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Три приза завоевали кыргызские кинематографисты на МКФ "Герой"

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- Анастасия Карелина
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Фильмы "Шамбала" и "Сальвадор Дали", созданные отечественными кинематографистами, завоевали три награды II Международного фестиваля фильмов для детей и юношества "Герой" в Красноярском крае. Об этом сообщает департамент кинематографии при Министерстве культуры, информации, спорта и молодежной политики Кыргызской Республики.

Фестиваль "Герой", проходящий в Красноярском крае России, был задуман организаторами как площадка для размышлений и дискуссий на одну из важных тем в воспитании современной молодежи – тему нравственных ориентиров. На всех мероприятиях фестиваля так или иначе поднимаются вопросы патриотизма, толерантности, традиционных ценностей.

В нынешнем году показы работ участников МКФ проходили на 18 площадках в Красноярске, Дивногорске, Норильске, Ужуре, и Абане. За пять дней киносмотра прошло почти 130 киносеансов, которые посетили около 9 тысяч человек.

Всего в программу фестиваля были отобраны 116 лучших кинолент, снятых режиссерами из 36 государств. В конкурсную программу вошло 64 фильма, во внеконкурсную - 52.

Гран-при МКФ и приз зрительских симпатий достался ленте Артыкпая Суйундукова "Шамбала". И зрители, и члены жюри отметили визуальную красоту проекта, сильные актерские работы и качественный сценарий, пропитанный национальным колоритом.

Приз за лучшую актерскую игру в короткометражном игровом кино получил Дамир Нурмаматов, сыгравший в фильме "Сальвадор Дали" режиссера Элдияра Мадакима.

После завершения фестиваля стартовало Эхо II Международного фестиваля "Герой". Лучшие картины смотра до 30 июня будут демонстрироваться в кинозалах по всему Красноярскому краю.


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URL: https://www.vb.kg/418458
Теги:
награда, Россия, фестиваль, фильм
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