В Бишкеке продолжается строительство школы-гимназии №75

В Бишкеке продолжается строительство школы №75 общей площадью 5607 кв.м, мощностью 550 ученических мест. Об этом сообщает пресс-служба мэрии со ссылкой на управление капитального строительства.

В настоящее время подрядной организацией завершены дренажные работы, заливка подбетонки и платформы. Ведутся работы по устройству подпорных стен, перекрытие блоков.

В связи с тем, что школа находится в аварийном состоянии, запланировано строительство нового учебного корпуса. В новом здании разместят актовый, хореографический, концертный, спортивный залы, библиотеку и столовую.

Кроме того, проектом предусмотрено строительство газовой котельной.

Площадь земельного участка – 1,08 га. Работы проводит подрядная организация – ОсОО "Эталон Вин спец Строй".

Школа-лицей №75 построена 1960 году. В 2020 году школу признали аварийной. С момента начала эксплуатации школьного здания ни разу не проводился капитальный ремонт.