Погода
$ 80.05 - 81.05
€ 84.90 - 85.90

В Бишкеке продолжается строительство школы-гимназии №75

120  0
- Наталья Крайнова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Бишкеке продолжается строительство школы №75 общей площадью 5607 кв.м, мощностью 550 ученических мест. Об этом сообщает пресс-служба мэрии со ссылкой на управление капитального строительства.

В настоящее время подрядной организацией завершены дренажные работы, заливка подбетонки и платформы. Ведутся работы по устройству подпорных стен, перекрытие блоков.

В связи с тем, что школа находится в аварийном состоянии, запланировано строительство нового учебного корпуса. В новом здании разместят актовый, хореографический, концертный, спортивный залы, библиотеку и столовую.

Кроме того, проектом предусмотрено строительство газовой котельной.

Площадь земельного участка – 1,08 га. Работы проводит подрядная организация – ОсОО "Эталон Вин спец Строй".

Школа-лицей №75 построена 1960 году. В 2020 году школу признали аварийной. С момента начала эксплуатации школьного здания ни разу не проводился капитальный ремонт.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/418460
Теги:
мэрия, образование, школа, Бишкек
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  