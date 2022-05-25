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Новые медиастратегии в борьбе с экстремизмом. Опыт Англии

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- Светлана Лаптева
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В Бишкеке сегодня, 25 мая, проходит тренинг "Разработка стратегических медиакомпаний по предотвращению и противодействию насильственного экстремизма", организованный госкомиссией по делам религии.

На тренинге рассказывают о технологиях подготовки и применения контента для предотвращения вовлечения молодежи в экстремистскую деятельность.

Тренинг проходит в форме диалога. Директор Reoc comminucations Ричард Чалк рассказал о своем опыте работы с медиа стратегиями и компаниями по работе с теми, кто хотел отправиться в Сирию или был уже завербован в Англии.

Представители МВД КР, при показе ролика с использованием символик, запрещенных террористических организаций, уточнили как законодательство Англии рассматривает использование такого контента.

Также у представителей кыргызстанских организаций вызвало много вопросов использование эмоционального начала в роликах. И этот вопрос действительно требует проработки и очень точного использования.

И сегодня представители госструктур, общественных организаций, СМИ попытаются разобраться как можно использовать опыт Англии в КР.

Координатор проекта по Кыргызстану Аlbany assoiates/Reoc communicatios Галина Колодзинская рассказала что проект "глобальный медиацентр " работает в сотрудничестве с межконфессиональным советом КР, центром исследований религиозной ситуации при госкомиссии по делам религии КР.

Сам проект призван помочь готовить контент на основе местных реалий, и в дальнейшем объединить усилия и готовить совместные медиа- стратегии.


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URL: https://www.vb.kg/418463
Теги:
СМИ, экстремизм, терроризм, Кыргызстан
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