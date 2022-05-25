В КР возобновляется движение пассажирских поездов международного сообщения

В Кыргызстане возобновляется движение пассажирских поездов международного сообщения, сообщает пресс-служба ГП "НК "Кыргыз темир жолу".

По следующим направлениям:

Бишкек – Самара: начиная с 8 июня 2022 г. отправлением из Бишкека по средам и пятницам, два раза в неделю; Бишкек – Казань: начиная с 6 июня 2022 г. отправлением из Бишкека по понедельникам, один раз в неделю; Бишкек – Новосибирск: начиная отправлением из Бишкека с 9 июня 2022 г., один раз в восемь дней.

О дате открытия продажи билетов компания сообщит дополнительно.

Порядок пересечения государственных границ РФ и РК по ограничениям КОВИД-19 при проезде в пассажирских поездах международного сообщения:

Информация для пассажиров об ограничительных мероприятиях в пунктах пропуска государственных границ Казахстана и Российской Федерации по состоянию на 23 мая 2022 г.

Во исполнение постановления главного государственного врача МЗ Казахстана № 21 от 29 апреля 2022 года для посадки в поезд необходимо справка с отрицательным результатом теста на COVID – 19 методом ПЦР (на казахском, русском или английском языках), с даты выдачи которого не прошло 72 часа на момент пересечения госграницы Казахстана.

Не требуется предоставлении справки:

Детям в возрасте до 5 лет при наличии Справки у сопровождающих лиц; Членам правительственных делегаций Республики Казахстан; Экипажам локомотивных и поездных бригад; Лицам, получившим ревакцинацию или полный курс вакцинации против COVID – 19 в Республике Казахстан, если после получения второго компонента прошло не более 6 месяцев на момент пересечения госграницы Республики Казахстан, при предоставлении документального подтверждения; Лицам, предоставившим паспорт/сертификат/справку о вакцинации против COVID – 19, признанных действительными на территории Республики Казахстан. Лица, въезжающие на территорию Республики Казахстан с территории государств-членов ЕАЭС, а также с территории Азербайджана, Молдовы, Таджикистана и Узбекистана, представляют Справку, в том числе с использованием мобильного приложения "Путешествую без COVID – 19".

Во исполнение Постановления Главного санитарного врача по железнодорожному транспорту Российской Федерации № 2 от 6 апреля 2022 года посадка в поезд производится при наличии у пассажиров-иностранных граждан и лиц без гражданства, кроме граждан государств-членов ЕАЭС и лиц, связанных с перевозочной деятельностью на железнодорожном транспорте, подтверждение отрицательного результата исследования на COVID – 19 методом ПЦР, отобранным не ранее чем за два календарных дня до прибытия на территорию Российской Федерации, в том числе с использованием мобильного приложения "Путешествую без COVID – 19".

Для въезда в Кыргызскую Республику по существу вопроса не имеются ограничений.

Уважаемые пассажиры, в соответствии со статьей 40 действующего Соглашения о международном пассажирском сообщении, с учетом применения его отдельных норм в государствах – участниках СНГ, Грузии и стран Балтии:

"Пассажир, отправитель и получатель багажа или грузобагажа обязан соблюдать паспортно-административные (в том числе визовые), таможенные и другие правила, установленные при проезде железнодорожным транспортом в международном сообщении, как в отношении себя, так и в отношении своей ручной клади, багажа, грузобагажа и перевозимых комнатных животных. Перевозчик не вправе контролировать соблюдение указанных правил, за исключением установленных международными соглашениями в области железнодорожного транспорта, и не несет ответственности за невыполнение этих правил пассажиром, отправителем, получателем багажа и грузобагажа".

Таким образом, ГП "НК "Кыргыз темир жолу" во избежание снятия с поезда компетентными органами контроля госграниц рекомендует пассажирам соблюдать правила ограничительных санитарных мероприятий в пути следования и при пересечении государственных границ Республики Казахстан и Российской Федерации. А также заблаговременно перед приобретением проездных документов для проезда в компетентных органах своих стран ознакомиться с правилами въезда в Республику Казахстан и Российскую Федерацию.

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