Кыргызстан и ЕЭК обсудили сферу технического регулирования

В Бишкеке сегодня, 25 мая, в Министерстве экономики и коммерции прошла встреча заместителя министра Вероники Исаевой с министром по техническому регулированию Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Виктором Назаренко в рамках функций уполномоченного органа по координации ЕАЭС. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.

В ходе встречи замминистра Исаева отметила, что развитие национальной системы технического регулирования национальной инфраструктуры качества в целом по республике связано с присоединением КР к Договору о Евразийском экономическом союзе.

"В настоящее время национальное законодательство, регулирующее сферу технического регулирования и связанные с ней иные компоненты национальной инфраструктуры качества, представляют собой комбинацию актов права ЕАЭС и национального законодательства КР", - сообщила замминистра.

Стороны также обсудили тематику предстоящей дискуссионной панели "Техническое регулирование в интересах людей и бизнеса" в рамках Евразийского экономического форума, который пройдет 26-27 мая в Бишкеке.