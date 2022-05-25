Центр, где обучают независимости

Жаныш, Гульзат, Мадина, Жылдыз, Альмира, Гулиза, Бектемир и Милана получили шанс пройти обучение в Центре независимой жизни. Центр помогает ребятам с инвалидностью становиться самостоятельными и уверенными в себе.

Недавно столичные журналисты побывали в гостях у ребят и посмотрели, как проходят их занятия. Это стало возможным благодаря пресс-туру, который прошел в рамках проекта "Инклюзивное общество для детей с ограниченными возможностями здоровья". Центр действует при поддержке общественного фонда Fair and Sustainable Development Solutions (FSDS).

В тот день в центре готовили пиццу. Парни и девушки недавно побывали на мастер-классе в ресторане "Пармезан", узнали секрет приготовления теста и начинки и теперь сами готовили пиццу и с удовольствием угощали гостей.

Центр независимой жизни создан на базе общественного объединения "Союз людей с инвалидностью "Равенство". В этой организации все сотрудники имеют инвалидность, а потому не понаслышке знают, с какими сложностями сталкивается молодежь с ограниченными возможностями.

Миссия Союза людей с инвалидностью "Равенство" – содействие улучшению жизни людей с инвалидностью, защита их прав и интересов и внедрение идей философии независимой жизни, а также правового подхода общества к инвалидности. И поэтому одним из главный шагов было открытие этого центра.

"Очень много людей с инвалидностью не имеют образования, никогда не посещали школу, большинство из них живут в изоляции, у них нет никаких навыков самообслуживания и коммуникации. Они просто доживают свою жизнь в стенах квартир. И очень остро стоит вопрос о том, что будет с ними, когда родителей и родственников не станет", - говорит Гульмира Казакунова.

На сегодняшний день в центре находятся восемь молодых людей от 18 до 35 лет, у которых инвалидность с детства. В центре при поддержке FSDS их обучают навыкам самообслуживания, начиная от гигиенических до обучения пользоваться бытовыми предметами – утюгом, стиральной машинкой, газовой плитой. Парни и девушки учатся вести быт, готовить, одним словом, становятся независимыми.

Также для них проводятся разные мастер-классы, например, выход на общественные культурно-массовые мероприятия. Уже побывали на концерте Сыймыка Бейшекеева, ходили в кинотеатр и были на акции "Ночь музеев" в музее ИЗО. Для них проводятся тренинги по навыкам эффективной коммуникации, и они учатся общаться друг с другом и с другими людьми. В первые дни, когда ребята только пришли в центр, они даже не умели здороваться.

"Мы думали, что хватит месяца, но потом решили, что 3 месяца – это минимум. Кстати, у этой группы уже 3 месяц. Он посвящен азам грамотности – они учатся писать и считать. Некоторые ребята даже не знали, как выглядят буквы и цифры и, конечно, не могли самостоятельно делать покупки, не могли посчитать сдачу. Сейчас учатся делать покупки самостоятельно", - рассказывает председатель общественного объединения "Союз людей с инвалидностью "Равенство" Гульмира Казакунова.

Гульмира Казакунова говорит, что для того, чтобы все люди и дети с инвалидностью жили в равном обществе, нужна определенная политика к инвалидности. Одна из причин - отсутствие программы раннего вмешательства. Если бы она работала, то эти ребята могли бы обучаться и обладать такими же правами, как и все остальные.

По ее словам, проблема образования детей с инвалидностью стоит очень остро. Мы очень часто говорим об инклюзии, но многие просто не понимают, что это такое. Считают, что если ребенка поместили в школу обучаться, то это не инклюзия, а интеграция. Инклюзия - это не только пандусы в школах, это когда есть специальная обучающая программа для таких ребят, учителя, помощники учителей, доступная физическая среда в той школе

В центре пока имеется 4 спальных места, ребята, приехавшие из регионов, живут в центре. Для тех, кто проживает в Бишкеке, есть транспорт, который привозит ребят на занятия, а по вечерам развозит по домам.

Кстати, оказалось, что найти помещение для центра тоже было совсем не просто. Во-первых, стереотипы: когда люди слышат, что тут будут обучатся дети или молодежь с инвалидностью, отказывают. Во-вторых, найти просторный дом – это очень дорого. В-третьих – трудно найти подходящее помещение, поскольку некоторые дома недоступны, многие новые строятся с высокими ступеньками, и там невозможно сделать даже пандус.

Руководство Союза людей с инвалидностью "Равенство" говорит, что сейчас к ним поступает очень много запросов, многие жители регионов хотели бы, чтобы их дети прошли тут обучение, но, к сожалению, вместить большее количество людей центр не в силах. Хотелось бы, чтобы городские власти уделили ему внимание и, может быть, выделили бы ему помещение, это была бы господдержка и политическая воля к тому, чтобы молодежь с инвалидностью могла стать независимой и обрела новую жизнь.

Узнать больше про центр и о записи на обучение можно на страничке в "Инстаграм" @ravenstvo.kg и по номеру Whats'App: 0707 315 406.