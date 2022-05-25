В КР задержали мужчин, пытавшихся перекинуть наркотики в тюрьму

В Кыргызстане ликвидирован один из устойчивых каналов по доставке наркотиков в особо крупном размере в места лишения свободы, сообщает пресс-служба МВД.

При проведении оперативных мероприятий сотрудниками СБНОН МВД КР совместно с сотрудниками оперативных подразделений службы исполнения наказаний при МЮ КР на северо-восточной стороне учреждения при попытке перебросить неизвестные предметы были задержаны граждане: Ч.Т., 1995 г.р., уроженец Джалал-Абадской области, и К.А., 1993 г.р., уроженец Чуйской области, который ранее привлекался к уголовной ответственности, у них было обнаружено и изъято 4 свертка, обмотанных скотчем и внутри которых находилось темно-коричневое вещество со специфическим запахом дикорастущей конопли, кроме этого, у них были изъяты сотовые аппараты, банковские карты, паспорта. Задержанные лица были доставлены в ОВД Аламудунского района Чуйской области.

По данному факту возбуждено уголовное дело по пр. ст. 282 ч.3 УК КР ("Незаконное изготовление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов с целью сбыта").

Согласно судебно-химической экспертизе, вещество изъятое у задержанных, является смолой каннабиса (гашиш) весом 2 кг 147 гр 94 мг.

При проведении дополнительных оперативных мероприятий установлены другие соучастники преступления: М.К., 2002 г.р., и К.Р., 2002 г.р., уроженцы Джалал-Абадской области. Сотрудники СБНОН МВД КР задержали их.

Один задержанный дал признательные показания, что вместе с К.Р., а также с ранее задержанными Ч.Т. и К.А. ездили в учреждение СИН при МЮ КР для переброса наркотических средств. Кроме того, при проведении неотложного обыска дома у М.К. обнаружено наркотические средства гашиш весом 798 гр 74 мг.

Общий вес изъятых наркотических веществ составил 2 кг 946 гр. В ходе дальнейшего расследования установлена преступная связь с находящимися в учреждении № 1 СИН при МЮ КР. Позже установлены полные анкетные данные осужденных: Б.Б., 1985 года рождения, уроженца Токтогульского района Джалал-Абадской области, А.А., который имел статус "положенец зоны", и Т.А. В настоящее время в отношении троих осужденных, отбывающих наказание в учреждения № 1 СИН при МЮ КР, ведутся следственно-оперативные мероприятия по предъявлению обвинений по ст. 282 ч.3 УК КР.