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В Бишкеке прошел Фестиваль приоритетных специальностей и профессий

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- Наталья Крайнова
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В Бишкеке сегодня, 25 мая, в Дубовом парке прошел Фестиваль приоритетных специальностей и профессий. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования.

В мероприятии участвовали заместитель председателя кабинета министров Эдил Байсалов, министр образования и науки Алмазбек Бейшеналиев, заместитель министра образования и науки Расул Абазбек уулу, представители колледжей, лицеев и выпускники школ.

Заместитель председателя Кабинета министров Эдил Байсалов, отметив значимость правильного выбора профессии, сказал, что в дальнейшем некоторые профессии утратят актуальность. Он подчеркнул, что сегодняшнее мероприятие - отличная платформа для выпускников, которые стоят перед выбором профессии.

Министр образования и науки Алмазбек Бейшеналиев побеседовал с участниками фестиваля, выпускникам дал советы и пожелал им успехов в достижении целей.

На мероприятии было сказано, что стране нужны специалисты рабочих профессий, о сокращении срока обучения с 3 лет до 2 для поступивших на базе 9 классов, о выделении большего времени в учебной программе для профессиональной подготовки.

Заместитель министра образования и науки Расул Абазбек уулу сказал, что в Бишкеке будут созданы центры валидации и сертификации.

На фестивале колледжи и профессиональные лицеи оформили рекламные палатки собственными изделиями, рабочими инструментами, фотографиями учебных заведений и раздали абитуриентам буклеты о направлениях и специальностях. Кроме того, среди участников фестиваля разыгрывали призы в разнообразных интерактивных играх.

Фестиваль организован в рамках проекта "Программа развития сектора: Навыки для инклюзивного роста", который реализуется Министерством образования и науки при поддержке Азиатского банка развития. В фестивале участвовали 12 колледжей и 19 лицеев со всех областей страны.


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URL: https://www.vb.kg/418476
Теги:
Министерство образования, образование, Бишкек, колледжи
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