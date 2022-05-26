В СИН обсудили вопросы прошлого, темы дня сегодняшнего и планы будущего

В Бишкеке в малом конференц-зале Службы исполнения наказаний состоялось заседание активистов Совета ветеранов с участием первого заместителя председателя СИН, полковника в/с Кемеля Садыкова.

Согласно повестке дня с отчетом о проделанной работе за целых 5 месяцев текущего года выступил глава Совета, полковник Алибай Нишанбаев. Его доклад включал подробный анализ наиболее важных акций, встреч и проектов.

Были также обсуждены организационные вопросы по проведению комплекса мероприятий, посвященных грядущему этой осенью 100-летию со дня рождения Самаркула Рыспаева, известного в период СССР правоохранителя, реформатора и патриота, более 20 лет возглавлявшего уголовно-исполнительную систему всего Кыргызстана.

Шла речь и о подготовке к 1 июня обширной программы, посвященной международному Дню защиты детей с выездом в воспитательную колонию №14 в селе Вознесеновка.

Рассмотрено было и предложение о переносе даты празднования Дня ветерана УИС с 28 августа на 26 ноября. Плюс ряд других актуальных тем, по которым на заседании приняты соответствующие решения.