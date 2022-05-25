В Бишкеке состоялось заседание Совета органов аккредитации ЕАЭС

В Бишкеке сегодня, 25 мая, состоялось 12-е заседание Совета руководителей органов по аккредитации стран Евразийского экономического союза. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики и коммерции.
В ходе заседания обсудили основные проблемы, связанные с деятельностью по выдаче документов об оценке соответствия недобросовестными органами, с предотвращением обращения "опасной" продукции в ЕАЭС, введении "принципа резидентства" при проведении оценки соответствия продукции требованиям технических регламентов.
Внимание было уделено о подходах установления страхования профессиональной ответственности органов по оценке соответствия за результаты своей деятельности.
Одним из обсуждаемых вопросов является учет при формировании единого реестра протоколов исследований (испытаний) и измерений Союза, формат согласованного набора сведений, применяемый во ФГИС Росаккредитации.
В ходе обсуждения, министр по техническому регулированию ЕЭК Виктор Назаренко заявил, что аккредитация является гарантом компетентности органов по оценке соответствия и обеспечения достоверности результатов их деятельности.
Также, в целях гармонизации правил и подходов в области аккредитации, результатах реализации поручения Евразийского межправительственного совета от 20 августа 2021 г., участники заседания обсудили предложения по формату и составу проекта Доклада касательно проработки вопроса создания региональной организации по аккредитации.
Справочно:
В соответствии с Положением о Совете руководителей органов по аккредитации государств-членов ЕАЭС (утвержденном Решением Высшего Евразийского экономического совета от 14 мая 2018 г.) в 2022 г. председательствующей стороной на Совете является Кыргызский центр аккредитации при МЭК КР.
Председателем Совета является директор КЦА Канатбек Жунушакунов.
Членами Совета являются руководители органов по аккредитации государств-членов ЕАЭС с обязательным участием представителей Департамента технического регулирования и аккредитации ЕЭК.
С начала 2022 г. КЦА проведены 2 заседания Совета в режиме "онлайн" с обсуждением вопросов, согласно утвержденной повестке.