В Бишкеке состоялось заседание Совета органов аккредитации ЕАЭС

В Бишкеке сегодня, 25 мая, состоялось 12-е заседание Совета руководителей органов по аккредитации стран Евразийского экономического союза. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики и коммерции.

В ходе заседания обсудили основные проблемы, связанные с деятельностью по выдаче документов об оценке соответствия недобросовестными органами, с предотвращением обращения "опасной" продукции в ЕАЭС, введении "принципа резидентства" при проведении оценки соответствия продукции требованиям технических регламентов.

Внимание было уделено о подходах установления страхования профессиональной ответственности органов по оценке соответствия за результаты своей деятельности.

Одним из обсуждаемых вопросов является учет при формировании единого реестра протоколов исследований (испытаний) и измерений Союза, формат согласованного набора сведений, применяемый во ФГИС Росаккредитации.

В ходе обсуждения, министр по техническому регулированию ЕЭК Виктор Назаренко заявил, что аккредитация является гарантом компетентности органов по оценке соответствия и обеспечения достоверности результатов их деятельности.

Также, в целях гармонизации правил и подходов в области аккредитации, результатах реализации поручения Евразийского межправительственного совета от 20 августа 2021 г., участники заседания обсудили предложения по формату и составу проекта Доклада касательно проработки вопроса создания региональной организации по аккредитации.

Справочно:

В соответствии с Положением о Совете руководителей органов по аккредитации государств-членов ЕАЭС (утвержденном Решением Высшего Евразийского экономического совета от 14 мая 2018 г.) в 2022 г. председательствующей стороной на Совете является Кыргызский центр аккредитации при МЭК КР.

Председателем Совета является директор КЦА Канатбек Жунушакунов.

Членами Совета являются руководители органов по аккредитации государств-членов ЕАЭС с обязательным участием представителей Департамента технического регулирования и аккредитации ЕЭК.

С начала 2022 г. КЦА проведены 2 заседания Совета в режиме "онлайн" с обсуждением вопросов, согласно утвержденной повестке.