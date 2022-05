В ядре Земли обнаружили загадочные магнитные волны

Ученые Университета Гренобль-Альпы обнаружили новый тип магнитных волн, которые проходят через поверхность внешнего ядра Земли каждые семь лет. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences. Кратко о научной работе рассказывается на Phys.org.

Исследователи проанализировали данные, полученные тремя орбитальными зондами Европейского космического агентства Swarm. Они выяснили, что загадочные волны, представляющие собой возмущения в магнитном поле, перемещаются на запад со скоростью 1500 километров в год.

Считается, что магнитное поле планеты в значительной степени создается расплавленным железом, составляющим внешнее ядро Земли на глубине 3000 километров. Оно вращается, генерируя электрические токи и постоянно меняющееся электромагнитное поле. Другими источниками магнетизма являются минералы в мантии и коре, также свой вклад вносят ионосфера, магнитосфера и океаны.

Показано, что изменения магнитного поля, связанные с обнаруженными волнами, наиболее сильные вблизи экваториальной области ядра. Сами волны, вероятно, вызваны возмущениями глубоко внутри жидкого ядра.