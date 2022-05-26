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Постпредство КР при ООН презентовало пятилетку по развитию горных регионов

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- Наталья Крайнова
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24 мая 2022 года в штаб-квартире ООН постоянное представительство Кыргызстана при ООН в Нью-Йорке организовало презентацию концепции "Пятилетия действий по развитию горных регионов" для постоянных представительств государств - членов ООН в Нью-Йорке. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

В качестве высокого представителя из Бишкека в ней принял участие специальный посланник президента Кыргызской Республики по реализации "Пятилетия действий по развитию горных регионов" Нурлан Айтмурзаев.

На мероприятии с приветственной речью выступили Генеральный директор Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Цуй Дунъюй и исполняющий обязанности директора департамента ООН по экономическим и социальным вопросам Александр Трепелков. Презентацию сделал спецпосланник Нурлан Айтмурзаев. Кроме этого, глава секретариата горного партнерства при ФАО Розалаура Ромео выступила с презентацией на тему: "Международный год устойчивого горного развития - 2022". Всего состоялось 15 презентаций и выступлений.

В мероприятии приняли участие постоянные представители государств-участников Группы друзей горных стран, учрежденной по инициативе Кыргызстана в 2019 год, а также других государств - членов ООН и представители ключевых международных организаций.

Спецпосланник Нурлан Айтмурзаев отметил, что горные районы представляют собой уникальные типы экосистем, и проблемы, с которыми они сталкиваются в связи с изменением климата, являются специфическими. Поэтому адаптация и смягчение последствий изменения климата, а также устойчивое развитие в этих странах требуют реализации особого комплекса мер, сфокусированных на их потребности.

На презентации "Пятилетки" был озвучен комплекс горных инициатив, направленных на решение проблем горных стран в области экономики и торговли, науки, образования и культуры, охраны окружающей среды, изменения климата и предупреждения природных катаклизмов, а также международного сотрудничества в этих сферах.

В первую очередь кыргызская сторона выступила за создание большой коалиции горных стран для более эффективного отстаивания их интересов в рамках различных структур ООН. Эти и другие инициативы горных стран было предложено объединить в единый комплекс мероприятий под названием "Пятилетие действий по развитию горных регионов" и реализовать их в течение следующих пяти лет - 2023-2027 гг. Для формализации указанных усилий он было предложено принять в т.г. резолюцию 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН об объявлении 2023-2027 гг. "Пятилетием действий по развитию горных регионов".

Кыргызская сторона обратилась к государствам - членам ООН с просьбой поддержать и ко-спонсировать данную резолюцию. Одновременно был озвучен призыв к международным организациям, имеющим соответствующую компетенцию, присоединиться к реализации "Пятилетки" в качестве имплементирующих органов. С целью обеспечения политической поддержки резолюции и "Пятилетки" в целом кыргызская сторона сообщила о своих планах провести в рамках Недели высокого уровня 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН совещания высокого уровня по устойчивому горному развитию с участием президента Кыргызской Республики С.Н. Жапарова и высоких представителей горных стран.

Справка: в сентябре 2021 года президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров, выступая на 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, озвучил инициативу об объявлении "Пятилетия действий по развитию горных регионов".


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URL: https://www.vb.kg/418486
Теги:
ООН, экология, Кыргызстан
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