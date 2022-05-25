Омбудсмен КР просит об изменении меры пресечения для несовершеннолетнего

Омбудсмен КР Атыр Абдрахматова обратилась в Министерство внутренних дел КР с требованием принять срочные меры по изменению меры пресечения в отношении несовершеннолетнего А. А. на не связанную с лишением свободы. Об этом сообщает пресс-служба омбудсмена.

Данное требование основано на ст. 20 и ст. 27 Конституции КР, Пекинских правилах и ст. 460 УПК КР.

Институт омбудсмена КР отмечает, что органы внутренних дел, прокуратуры и суды в нарушение вышеуказанных национальных гарантий прав ребенка не приняли во внимание, что, согласно минимальным стандартным правилам ООН, касающихся отправления правосудия в отношении несовершеннолетних (Пекинские правила), содержание под стражей до суда в отношении несовершеннолетних применяется лишь в качестве крайней меры, в течение кратчайшего периода времени и по возможности заменяется другими альтернативными мерами, и тем самым нарушили права ребенка.

Согласно проведенному аппаратом омбудсмена КР анализу ситуации, с учетом данных, полученных от матери несовершеннолетнего, очевидно, что при избрании меры пресечения в отношении ее сына А.А. также не были учтены требования статьи 460 УПК КР, согласно которой задержание ребенка и применение к нему меры пресечения в виде заключения под стражу производится лишь в исключительных случаях. При этом в каждом случае должна обсуждаться возможность применения такой меры, как "передача ребенка под присмотр".

С учетом вышеизложенного, а также принимая во внимание то, что на неправомерные действия взрослого М.А., находившегося в состоянии алкогольного опьянения, реакция несовершеннолетнего А.А. была непреднамеренной и преследовала цель самообороны и защиты матери, младших братьев и сестер, находившихся на тот момент дома, обращаюсь к органам правосудия о необходимости в срочном порядке изменить меру пресечения для несовершеннолетнего А.А. на не связанную с лишением свободы, отметила Атыр Абдрахматова.

Справочно: 17 мая т.г. в СМИ появилась информация о том, что несовершеннолетний А.А., защищая свою мать от неправомерных действий, ранил ножом М.А., находящегося в нетрезвом состоянии, после чего ребенок был взят под стражу органами внутренних дел. Ему инкриминируется ст. 130 ч. 1 УК КР "Нанесение тяжкого вреда здоровью" и судом избрана мера пресечения в виде ареста в учреждении №14 СИН при Минюсте КР.