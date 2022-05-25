Погода
$ 80.05 - 81.05
€ 84.90 - 85.90

Омбудсмен КР просит об изменении меры пресечения для несовершеннолетнего

251  0
- Наталья Крайнова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Омбудсмен КР Атыр Абдрахматова обратилась в Министерство внутренних дел КР с требованием принять срочные меры по изменению меры пресечения в отношении несовершеннолетнего А. А. на не связанную с лишением свободы. Об этом сообщает пресс-служба омбудсмена.

Данное требование основано на ст. 20 и ст. 27 Конституции КР, Пекинских правилах и ст. 460 УПК КР.

Институт омбудсмена КР отмечает, что органы внутренних дел, прокуратуры и суды в нарушение вышеуказанных национальных гарантий прав ребенка не приняли во внимание, что, согласно минимальным стандартным правилам ООН, касающихся отправления правосудия в отношении несовершеннолетних (Пекинские правила), содержание под стражей до суда в отношении несовершеннолетних применяется лишь в качестве крайней меры, в течение кратчайшего периода времени и по возможности заменяется другими альтернативными мерами, и тем самым нарушили права ребенка.

Согласно проведенному аппаратом омбудсмена КР анализу ситуации, с учетом данных, полученных от матери несовершеннолетнего, очевидно, что при избрании меры пресечения в отношении ее сына А.А. также не были учтены требования статьи 460 УПК КР, согласно которой задержание ребенка и применение к нему меры пресечения в виде заключения под стражу производится лишь в исключительных случаях. При этом в каждом случае должна обсуждаться возможность применения такой меры, как "передача ребенка под присмотр".

С учетом вышеизложенного, а также принимая во внимание то, что на неправомерные действия взрослого М.А., находившегося в состоянии алкогольного опьянения, реакция несовершеннолетнего А.А. была непреднамеренной и преследовала цель самообороны и защиты матери, младших братьев и сестер, находившихся на тот момент дома, обращаюсь к органам правосудия о необходимости в срочном порядке изменить меру пресечения для несовершеннолетнего А.А. на не связанную с лишением свободы, отметила Атыр Абдрахматова.

Справочно: 17 мая т.г. в СМИ появилась информация о том, что несовершеннолетний А.А., защищая свою мать от неправомерных действий, ранил ножом М.А., находящегося в нетрезвом состоянии, после чего ребенок был взят под стражу органами внутренних дел. Ему инкриминируется ст. 130 ч. 1 УК КР "Нанесение тяжкого вреда здоровью" и судом избрана мера пресечения в виде ареста в учреждении №14 СИН при Минюсте КР.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/418487
Теги:
несовершеннолетние, омбудсмен
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  