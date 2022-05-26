Арабаев: Референдум выведет Казахстан на качественно новый уровень развития

Пятого июня 2022 года в Казахстане пройдёт республиканский референдум по поправкам в Конституцию, которые были инициированы президентом страны Касым-Жомартом Токаевым. Изменения коснутся почти трети Основного закона – 33 статьи.

Референдум призван привнести фундаментальные изменения в глубокой демократизации политической системы Казахстана, оформить окончательный переход от суперпрезидентской формы правления к президентской республике с сильным парламентом, демократизацию избирательной системы, кардинальное укрепление институтов гражданского общества и местных исполнительных органов власти.

За последние два года аналогичные референдумы, связанные с изменением государственного устройства, политической системы прошли в России, Беларуси и Кыргызстане. Но если в первых двух случаях поправки были направлены на укрепление авторитарных устоев государств, то и у Кыргызстана, и у Казахстана плебисцит направлен на всеобщую демократизацию стран.

23 марта 2022 года в Бишкеке в здании посольства Республики Казахстан в Кыргызстане прошел круглый стол на тему "Конституционная реформа в РК". В нем приняли участие видные политические и общественные деятели Кыргызстана, представители посольства Казахстана. На круглом столе эксперты обсудили предстоящий референдум по поправкам в Конституцию РК.

Известный кыргызский ученый-правовед, доктор юридических наук, профессор Автандил Арабаев рассказал участникам круглого стола о правовой сущности предстоящего референдума, а также поделился опытом Кыргызстана в этой сфере.

"Происходящую в Республике Казахстан конституционную реформу следует рассматривать как закономерный, причем последовательный этап государственной политики президента Касым-Жомарта Токаева. За последние два года президентом Токаевым предпринят и, надо сказать, успешно реализован ряд конкретных государственно важных инициатив по политической модернизации", - сказал Автандил Арабаев.

По мнению эксперта, при этом задачи дальнейшей демократизации страны и обеспечения стабильного развития государства настоятельно требовали проведения именно конституционной реформы. А особенность нынешней конституционной реформы заключается в том, что она затрагивает концептуальные основы политико-правового устройства государства, включая принципы народовластия, прав и свобод человека и, конечно же, организации органов государственной власти и местного самоуправления.

Решение по внесению изменений и дополнений в Конституцию будет принимать народ Казахстана на всенародном референдуме. В действующую Конституцию, принятую в 1995 году, 6 раз были внесены поправки. Но все они проходили опосредованно, в рамках парламента.

Содержательную часть конституционной реформы Автандил Арабаев разделил на 4 блока.

Первый блок – Совершенствование конституционных основ народовластия.

Народ теперь главный

Согласно поправкам в Конституцию, теперь земля, ее недра и другие природные ресурсы будут принадлежать народу. До этого земля находилась в государственной собственности. Согласно поправкам, государство наделяется лишь осуществлением права собственности от имени народа.

Тем самым в Конституции признается приоритет интересов народа перед государством, и именно народ является единственным источником государственной власти и социальной базой государства. И в таком качестве народ лишь делегирует осуществление своей власти государственным органам.

Запрет на семейно-клановое правление

В целях укрепления интересов народа Казахстана теперь будет установлен конституционный запрет на формирование и функционирование любых проявлений семейно-кланового режима в государстве.

По инициативе Касым-Жомарта Токаева в новую Конституцию предлагают добавить пункт о том, что близкие родственники президента Казахстана "не вправе занимать должности политических государственных служащих, руководителей субъектов квазигосударственного сектора".

Демократизация избирательной системы

Согласно поправкам в Конституцию, выборы депутатов парламента будут проходить по смешанной избирательной системе: по системе пропорционального представительства по территории единого общенационального избирательного округа; по одномандатным территориальным избирательным округам.

Внедрение смешанной мажоритарно-пропорциональной модели избрания депутатов Мажилиса и областных маслихатов позволит учесть весь спектр взглядов и мнений избирателей. В свою очередь, введение полностью мажоритарной системы выборов депутатов районных и городских маслихатов откроет возможность для граждан более эффективно влиять на жизнь в регионах.

Мажилис, согласно конституционным поправкам, становится основной законодательной палатой, поскольку только ему предоставляется право принимать законы. Сначала Мажилис, потом Сенат. При этом у граждан появится право отзыва депутата Мажилиса, что будет способствовать развитию ответственности должностных лиц перед народом.

Второй блок - Совершенствование конституционных механизмов защиты прав человека

Отмена смертной казни

Это новшество будет закреплено в Конституции, в пункте 2 статьи 15. Действующая Конституция и законодательство рассматривали смертную казнь как исключительную меру наказания "за террористические преступления, сопряженные с гибелью людей, а также за особо тяжкие преступления, совершенные в военное время". Правда, приговоренному предоставлялось право ходатайствовать о помиловании.

Отмену смертной казни следует рассматривать как требование основ конституционного строя Казахстана, закрепленных в статье 1, где однозначно прописано, что человек, его жизнь, права и свободы являются высшими ценностями государства.

Возрождение Конституционного суда

Конституционный совет преобразовывается в Конституционный суд. При этом его состав увеличивается от 7 до 11 членов. Председатель назначается, как и раньше, президентом, но уже с согласия Сената. Увеличивается количество субъектов обращения в Конституционный суд. Новыми субъектами становятся граждане, Генеральный прокурор, уполномоченный по правам человека.

Примечательно, что поправки закрепляют право гражданина обращаться в Конституционный суд, где по обращениям граждан рассматриваются на соответствие Конституции нормативные акты, непосредственно затрагивающие их права и свободы.

В условиях, когда Конституционный совет преобразуется в Конституционный суд, увеличивается его состав и укрепляется статус, данное право представляет собой еще один реально обеспеченный судебным механизмом право граждан.

Принудительный труд

В действующей Конституции сказано, что любой имеет право на свободу труда, свободный выбор рода деятельности и профессии. Принудительный труд допускается только по приговору суда.

Сейчас эту норму предлагают изложить так: "принудительный труд допускается только на основании судебного акта о признании виновным в совершении уголовного или административного правонарушения либо в условиях чрезвычайного или военного положения".

Появление такой нормы, с одной стороны, соответствует зарубежной административной практике, с другой - позволит лицу, совершившему правонарушение, выбирать возможную форму привлечения к ответственности.

Омбудсмена закрепят в Конституции

Повышается статус уполномоченного по правам человека, который будет теперь закреплен в Конституции. Также закрепляются принцип неприкосновенности омбудсмена, гарантии его независимости и неподотчетности государственным органам и должностным лицам. При этом данный орган наделяется правом обращения в Конституционный суд. Тем самым очевидно повышение статуса уполномоченного в качестве реального, причем вполне самостоятельного института системы защиты прав человека в Казахстане.

Третий блок - Совершенствование принципов регулирования партийной системы

Для Казахстана, как и для Кыргызстана как относительно молодых в демократическом развитии стран очень важна многопартийная система. И здесь существенна роль государства как основного политико-правового института, обладающего реальными организационными, финансовыми и иными возможностями в сфере демократизации общества.

Учитывая такие факторы, на референдум выносятся ряд принципиальных предложений, в совокупности нацеленных на обеспечение политического плюрализма, равных условий формирования и функционирования партийной деятельности.

Запрет на сращивание госорганов с партиями

В своих выступлениях Касым-Жомарт Токаев неоднократно говорил о том, что президент Казахстана не должен состоять в какой-бы то ни было политической партии на период своих полномочий. А 26 апреля глава государства и вовсе покинул правящую партию Amanat (некогда Nur Otan), которую он же и возглавлял.

Новая версии Конституции гласит, что президент республики не должен состоять в политической партии. Такой возможности также лишаются:

председатели и судьи Конституционного суда; судьи Верховного суда и иных судов; председатели и члены Центральной избирательной комиссии; председатели и члены Высшей аудиторской палаты; военнослужащие; работники органов национальной безопасности; сотрудники правоохранительных органов.

Приостановление президентом своей партийной деятельности открывает путь к повышению политической конкуренции, созданию равных условий для политической борьбы партий. Также такие запреты нацелены на обеспечение независимости вышеуказанных лиц от партийно-политических позиций и беспристрастности при принятии ими решений.

Четвертый блок - Совершенствование принципов организации и деятельности органов государственной власти и местного самоуправления.

Президент лишается ряда полномочий

Если поправки вступят в силу, то президент Казахстана больше не сможет отменять решения акимов областей, городов республиканского значения и столицы.

Сейчас президент Казахстана назначает в сенат 15 депутатов. В новой редакции Конституции предлагается указать, что теперь президент будет назначать лишь 10 депутатов сената, пять из которых – по предложению Ассамблеи народа Казахстана. Это в некоторой степени уменьшает степень влияния главы государства на парламент, однако стоит отметить, что он же и возглавляет АНК.

Кроме этого, президент будет согласовывать кандидатуры на должность акимов областей, городов и столицы с депутатами маслихатов этих регионов и городов. Он должен будет предложить не менее двух кандидатур. За кого проголосует большинство, тот и будет избран акимом.

По закону президент назначает председателей Комитета национальной безопасности, Национального банка, генерального прокурора. Теперь он будет также назначать председателей Высшего судебного совета и Конституционного суда. Теперь на это будет требоваться согласие сената.

Помимо этого, как было сказано выше президент не может состоять в политических партиях, а его близкие родственники не могут занимать должности политических служащих, руководителей субъектов квазигосударственного сектора.

Эти конституционные новеллы в совокупности свидетельствуют, с одной стороны, о сокращении полномочий президента, с другой – о повышении его ответственности. А также ознаменуют переход от суперпрезидентской к президентской форме правления с сильным парламентом.

Усиление роли парламента

По закону парламент Казахстана по предложению президента может вносить изменения и дополнения в Конституцию.

Теперь предлагается уточнить, что парламент может принимать конституционные законы и даже спорить с президентом.

Если какие-то конституционные законы, принимаемые депутатами, вызовут возражения у президента, парламент в течение месяца должен провести повторное обсуждение закона. Если этот срок не будет соблюден, возражения считаются принятыми. Если депутаты каждой палаты большинством голосов преодолеют возражения главы государства, он подпишет закон. Если нет, закон будет подписан в той редакции, которую предложил президент. Или вовсе не будет принят.

Кроме этого, сейчас сенат имеет полномочия лишать неприкосновенности генерального прокурора, председателя и судей Верховного суда Казахстана. В этот список предлагают также добавить уполномоченного по правам человека.

Что касается Мажилиса парламента, то заслуживают внимания следующие новшества:

1) сокращается количество его депутатов со 107 до 98

2) изменяется порядок его формирования. Депутаты избираются по смешанной избирательной системе. Одна часть избирается по системе пропорционального представительства по партийным спискам, другая часть – по одномандатным территориальным округам;

3) расширяются его законодательные полномочия. Согласно поправкам, законы принимаются Мажилисом. Кроме этого, у него появляется право направить на подпись президенту закон в редакции, принятой им, несмотря на отсутствие одобрения со стороны Сената;

4) расширяются контрольные полномочия. По Конституции председатель Высшей аудиторской палаты обязывается два раза в год отчитываться перед депутатами Мажилиса;

5) вводится право отзыва избирателями мандата депутатов, избранных по одномандатным округам.

Первый президент больше не может быть президентом?

В 42 статье Конституции есть интересный пункт. В нем говорится, что один и тот же человек не может быть избран президентом Казахстана более двух раз подряд. Сейчас это ограничение не распространяется на первого президента республики Нурсултана Назарбаева.

В новой редакции строку "настоящее ограничение не распространяется на первого президента Республики Казахстан" предлагают убрать.

То есть для нынешнего главы государства следующий президентский срок станет последним, если он решит баллотироваться, и будет избран народом.

Кроме этого, в статье заменят слова "бывшие президенты" на "экс-президенты".

Таким образом, по мнению Автандила Арабаева, анализ предлагаемых конституционных изменений в сфере организации институтов государственной власти свидетельствует:

1) Об установлении реального конституционного механизма системы сдержек и противовесов, который, с одной стороны, исключает возможность искусственного расширения президентских полномочий, с другой – обеспечивает согласованное взаимодействие главы государства и парламента.

2) Об объективном перераспределении государственно-властных полномочий.

По мнению эксперта в Казахстане грядут небывалые по своему масштабу политико-правовые реформы, и тут, необходимо отметить не только качественную содержательную часть конституционной реформы, но и огромную политическую волю нынешнего руководства Казахстана в лице президента Касыма-Жомарта Токаева.

"В мартовском послании народу "Новый Казахстан: путь обновления и модернизации" президент Касым-Жомарт Токаев говорил о том, что Казахстану нужны выверенные шаги по переустройству политической модели развития страны, нацеленные на последовательную демократизацию и обеспечение стабильности государства, - отмечает Автандил Арабаев. - В целом проект Закона о внесении изменений и дополнений в Конституцию, выносимый на республиканский референдум 5 июня 2022 года, на мой взгляд, отвечает этим задачам и закрепляет правовые основания для дальнейшей модернизации политического развития Казахстана".