Администрация Октябрьского района объясняет как прошла ротация сотрудников

Муниципальная администрация мэрии Бишкек по Октябрьскому административному району в ответ на публикацию vb.kg "Аким Азамат Дороев проводит ротацию с нарушениями закона?", сообщает следующее.

Главный специалист социального отдела Октябрьского акимиата Гулнур Дорбошева переведена в порядке ротации на должность главного специалиста в Управление социального развития Октябрьского района на равнозначную должность. Так, в соответствии с Реестром государственных и муниципальных должностей КР, утвержденным Указом президента КР от 31 января 2017 года УП № 17, должность главного специалиста в системе государственной гражданской службы и муниципальной службы относится к старшей группе должностей категории С-Б, вследствие чего должность главного специалиста Управления социального развития Октябрьского района никоим образом не является нижестоящей должностью чем должность главного специалиста муниципальной администрации.

Специалист отдела экономики и финансов Муниципальной администрации мэрии города Бишкек по Октябрьскому административному району Султан Насиров переведен в порядке ротации на должность ведущего специалиста Департамента по управлению муниципальным имуществом мэрии города Бишкек. Должность специалиста согласно Реестра государственных и муниципальных должностей КР, относится к младшей группе должностей категории М-Б, а должность ведущего специалиста категории М-А, что означает перевод Султана Насирова на должность вышестоящей категории в рамках одной группы должностей.

Кроме этого, в соответствии с Положением о порядке проведения ротации государственных гражданских служащих и муниципальных служащих КР, утвержденным Указом президента КР от 24 февраля 2022 года УП № 61, для проведения ротации требуется обязательное письменное согласие ротируемого служащего. При ротации со стороны Гульнур Дорбошовой и Султана Насирова были предоставлены письменные согласия, в связи с чем доводы, изложенные в публикации, считаем необоснованными.

Относительно назначения главы Октябрьского административного района сообщаем, что в соответствии с Реестром государственных и муниципальных должностей КР должность "Глава районной администрации" города республиканского значения относится к высшей группе административных муниципальных должностей, назначение на которые осуществляется в особом порядке.

Пунктом 4 части 1 статьи 7 Закона КР "О государственной гражданской службе и муниципальной службе" закреплено, что для замещения высшей административной должности устанавливаются следующие квалификационные требования к стажу и опыту работы: стаж государственной и/или муниципальной службы по совокупности не менее 5 лет либо стаж работы в соответствующей профессиональной сфере не менее 7 лет.

Дороев Азамат Кубанычбекович

В 2011 году окончил Институт новых информационных технологий Кыргызского национального университета имени Ж. Баласагына.

Трудовую деятельность начал год спустя учителем информатики в столичной школе №89.

С 2012 - главный специалист по организационным вопросам местного территориального управления (МТУ) №18 Свердловского района Бишкека, ведущий специалист отдела Управления социального развития по Свердловскому району, главный специалист районной администрации;

2012–2013 - заместитель начальника МТУ №18;

2013 - специалист отдела ЖКХ и развития МТУ Ленинской районной администрации;

2014–2016 - исполнительный директор АО "Алрус секьюрити";

2016–2017 - исполняющий обязанности руководителя аппарата Октябрьской районной администрации;

2017 - исполняющий обязанности главного специалиста организационного отдела аппарата мэрии Бишкека;

2018 - заведующий отделом организационной работы аппарата Бишкекского горкенеша;

2018–2020 - заведующий отделом организационной и кадровой работы Октябрьского районной администрации.

В июне - июле 2020 - руководитель аппарата Октябрьской райадминистрации, аким Октябрьского района г. Бишкек (28.07. - 27.10.2020 и вновь с 11.03.2022).