Экоактивист Роб Гринфилд месяц носил на себе мусор ради спасения планеты

Экоактивист из Лос-Анджелеса Роб Гринфилд в течение месяца собирал и носил на себе весь свой мусор, чтобы показать вред чрезмерного потребления. Обычно Роб ведет скромный образ жизни, но ради эксперимента провел 30 дней как среднестатистический американец. Об этом сообщает knife.media.

"Примерно на 12-й день я начал по-настоящему ощущать бремя потребительства", - заявил экоактивист.

Роб складывал мусор в прозрачные карманы специально пошитого костюма. В конце эксперимента пакеты с одноразовыми стаканчиками, салфетками, ватными палочками, бутылками и упаковками весили около 28 килограммов. Обвешанный мусором Роб гулял по городу и окрестностям, демонстрируя, как много отходов всего за месяц производит один человек.

"Некоторые думали, что я бездомный или что у меня проблемы с психическим здоровьем, но по большей части люди относились позитивно. Мой посыл им понятен, так я могу достучаться до всех слоев общества", - заявил Роб.