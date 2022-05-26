Учительница набросилась на школьницу в Сузакском районе. Ответ Минобраза

В Кыргызстане распространилось видео на котором школьная учительница кричит, бьет и толкает ученицу 6 класса. Инцидент произошел в школе №1 села Сафаровка Сузакского района.

В Министерстве образования сообщают, что инцидент произошел 23 мая, во время урока информатики в школе имени Ж. Боконбаева в селе Сафаровка Сузакского района.

Вчера, 25 мая, Сузакской районной милицией начато было расследование, а при Сузакском районном отделе образования была создана комиссия. Сегодня комиссия начнет расследование на месте, и по результатам будут приняты соответствующие меры.