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Первый в мире пациент получил лекарство от рака на основе вируса

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- Жан Алиев
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Первая в мире инъекция препарата, основным компонентом которой является онколитический вирус, сделана пациенту с неоперабельной стадией онкологического заболевания.

Разработчики надеются, что препарат позволит пациенту победить болезнь, ранее вакцина была успешно протестирована на животных, сообщает Eurekalert.

Онколитические вирусы давно исследуются учеными. В отличие от других вирусов, онколитические убивают опухолевые клетки, а также стимулируют иммунную систему. Вирус, который введен пациенту, не использовался, что называется, в чистом виде. Он был генетически модифицирован таким образом, чтобы уничтожать исключительно раковые клетки, а здоровые не затрагивать.


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URL: https://www.vb.kg/418502
Теги:
наука, медицина, врачи, новости мира, в мире
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