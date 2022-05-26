Первый в мире пациент получил лекарство от рака на основе вируса

Первая в мире инъекция препарата, основным компонентом которой является онколитический вирус, сделана пациенту с неоперабельной стадией онкологического заболевания.

Разработчики надеются, что препарат позволит пациенту победить болезнь, ранее вакцина была успешно протестирована на животных, сообщает Eurekalert.

Онколитические вирусы давно исследуются учеными. В отличие от других вирусов, онколитические убивают опухолевые клетки, а также стимулируют иммунную систему. Вирус, который введен пациенту, не использовался, что называется, в чистом виде. Он был генетически модифицирован таким образом, чтобы уничтожать исключительно раковые клетки, а здоровые не затрагивать.