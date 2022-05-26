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Экс-премьер Италии Чириако Де Мита скончался на 95-м году жизни

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- Назгуль Абдыразакова
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Бывший премьер-министр Италии Чириако де Мита, скончался в возрасте 94 лет. Об этом сообщили в газете la Repubblica со ссылкой на заместителя мэра Нуско Вальтера Виджиланте.

"Бывший премьер-министр и секретарь округа Колумбия Чириако де Мита скончался сегодня утром в 7 часов утра в доме престарелых Вилла-деи-Пини в Авеллино. В феврале ему сделали операцию после перелома бедренной кости из-за падения дома", - говорится в издании.

Чириако Де Мита являлся премьер-министром Италии в период с 1988 по 1989 годы. Тогда он был секретарем христианских демократов. В газете la Repubblica его назвали "самым влиятельным человеком государства того времени". За год правления он ввел новое пособие для наемных работников под названием "пособие для семейного ядра", размер которого варьировался в зависимости от числа членов семьи и семейного дохода за предыдущий год.

Источник: Известия


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URL: https://www.vb.kg/418508
Теги:
Италия, премьер-министр
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