ФРГ предупредили о риске попасть в энергетическую зависимость от Китая

Желание правительства Германии снизить зависимость от российских энергоносителей подталкивает страну к аналогичному сотрудничеству с КНР. Об этом сообщает немецкий обозреватель Вольфганг Бок.

"Поспешный энергетический переход после аварии на реакторе в Фукусиме загнал Германию в тиски газовой геополитики (РФ). Теперь Берлин ставит себя в зависимость от китайских ветряков и солнечных батарей. Это неразумно", - пояснил он в публикации для Neue Zürcher Zeitung.

Для того чтобы стабилизировать экономику без использования газа и перейти на возобновляемые ресурсы, неизбежно придется всерьез и надолго наладить торговое сотрудничество с Пекином. Эксперт подчеркнул, что на сегодняшний день ФРГ не способна самостоятельно обслуживать "зеленый" энергосектор.

Также Бок подверг критике намерение правительства обратиться к другим альтернативам. По его словам, СПГ из Катара обойдется Германии слишком дорого, а производство водорода потребует дополнительных затрат электроэнергии. А между тем немецкая промышленность находится на грани кризиса конкурентоспособности из-за роста цен на топливо.

Ранее, 22 мая, немецкое министерство экономики и защиты климата предложило со временем избавиться от газовой сети государства насовсем. Статс-секретарь минэкономики страны Патрик Грайхен поручил коммунальным службам спланировать работы по демонтажу. В статье сказано, что Грайхен мотивирует необходимость в принятии такого решения планами по переходу экономики ФРГ на природные источники энергии. Чиновник уверен, что уже к 2045 году немцы не будут использовать газ.

2 мая глава крупнейшего немецкого энергетического концерна E.ON Леонард Бирнбаум предрек, что Германия вряд ли продержится без российского газа ближайшие две зимы.

Накануне главный экономист немецкого банка KfW Фрици Келер-Гейб предупредила о повышении риска рецессии, с которой может столкнуться экономика ФРГ, если откажется от поставок энергоносителей из РФ. По ее мнению, введение эмбарго может привести к дальнейшему росту цен, падению заработной платы и негативной динамике на рынке труда.

Источник: Известия