В ЕАЭС хотят создать свой международный арбитраж

Настало время создать межгосударственный арбитраж, который поможет бизнесменам стран-участниц ЕАЭС найти эффективные инструменты разрешения споров. Об этом в рамках Первого Евразийского экономического форума, который проходит в Бишкеке, сообщил президент российского Союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин.

"Органы по разрешению споров Всемирной торговой организации уже достаточно давно заблокированы американской стороной, торговые споры в рамках которой из-за этого не рассматриваются. Поэтому мы ищем альтернативные механизмы разрешения споров. В силу понятных причин мы сейчас не можем обращаться в Стокгольмский арбитраж, в Арбитраж Торговой палаты, но нам нужны механизмы разрешения споров. Поэтому мы инициировали создание независимых арбитражных центров", - заявил Шохин.

Напомним, в конце 2019 года страны-участницы решили повысить статус "Евразийской недели" и преобразовали ее в формат Евразийского экономического форума. Мероприятие ежегодное, оно проводится в стране, которая председательствует в Высшем Евразийском экономическом совете. Однако в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в 2020 и 2021 годах от проведения форума отказались. В этом году председательство перешло Кыргызстану, в связи с чем 26 мая представители стран-участниц ЕАЭС собрались в Бишкеке на первом Евразийском экономическом форуме. Главная тема форума заявлена как "Евразийская экономическая интеграция в эпоху глобальных изменений. Новые возможности инвестиционной активности".