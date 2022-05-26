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В столице прошел масштабный и красочный K-POP фестиваль

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- Назгуль Абдыразакова
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Молодежь Кыргызстана обожает культуру Южной Кореи. В этом можно было убедиться, попав на ежегодный K-POP фестиваль. Парни и девушки в столичном кыргызском драмтеатре имени Токтоболота Абдумомунова исполняли песни и танцы в музыкальном жанре кей-поп.

На этот раз фестиваль был посвящен 30-летию установления дипломатических отношений между Республикой Корея и Кыргызской Республикой.

Торжественное мероприятие открыл чрезвычайный и полномочный посол Республики Корея в Кыргызстане господин Ли Вон Джэ.

"С момента установления дипломатических отношений в 1992 году Республика Корея и Кыргызская Республика неуклонно развивают отношения дружбы и сотрудничества в таких областях, как политика, экономика, образование. Ощутимых результатов мы добились в области культуры. Кыргызское телевидение транслирует корейские сериалы, проводятся различные культурные мероприятия, кыргызские студенты обучаются в Республике Корея по правительственной стипендиальной программе Global Korea Scholarship. Увеличивается и количество корейских студентов в Кыргызстане. Посольство верит, что нынешний фестиваль K-POP поспособствует продвижению культурного обмена между нашими странами и углублению взаимопонимания и дружбы между двумя народами", - отметил в своем вступительном слове Ли Вон Джэ.

В отборочных мероприятиях фестиваля приняли участие 86 вокальных и танцевальных команд. В финал прошли 19, из которых – 11 танцевальных и 8 вокальных.

Справка "ВБ":

Всемирный фестиваль K-POP (K-POP World Festival) – крупнейший в мире K-POP фестиваль. Его организаторами являются Министерство иностранных дел Республики Корея, Министерство культуры, спорта и туризма Республики Корея (Корейская культурно-информационная служба (KOCIS) и Корейская система вещания (Южнокорейская общественная телерадиокомпания, KBS). Спонсор фестиваля – город Чханвон.


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URL: https://www.vb.kg/418518
Теги:
Южная Корея, молодежь, культура, Кыргызстан
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