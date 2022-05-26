Заложена капсула под строительство торгово-логистического центра

В рамках официального визита президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева в Кыргызскую Республики заложена капсула под строительство совместного кыргызско-казахстанского индустриального торгово-логистического комплекса в районе автодорожного пропускных пунктов "Ак-Тилек" и "Кара-Суу". Об этом сообщает пресс-служба президента.

В ходе встречи президента Кыргызстана Садыра Жапарова и президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева в расширенном формате участникам заседания был продемонстрирован видеоролик с церемонии закладки капсулы под строительство данного центра.

В церемонии принимали участие первый заместитель председателя кабинета министров Кыргызской Республики Арзыбек Кожошев и заместитель премьер-министра - министр торговли и интеграции Республики Казахстан Бахыт Султанов, которые доложили главам двух государств о намеченных планах по строительству комплекса.

На базе данного индустриального торгово-логистического комплекса планируется реализовать проекты по производству молочной продукции, переработке фруктов и ягод, производству консервированной фасоли, переработке и предпродажной подготовке мяса, производству пара-фармацевтических препаратов и бадов в виде капсул из сублимированного кобыльего молока, производству одежды и другого.