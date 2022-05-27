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Нуждающиеся семьи Ленинского района Бишкека получили гуманитарную помощь

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- Асия Канаева
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Ленинский акимиат организовал выдачу гуманитарной помощи социально-уязвимым слоям населения при поддержке представительства KOICA (Корейское агентство международного сотрудничества). Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

Мероприятие прошло с участием главы Ленинского района Русланбека Тагаева и директора представительства KOICA в Кыргызской Республике Ли Джонгсу.

Глава района выразил слова благодарности Ли Джонгсу за оказанную гуманитарную помощь и поддержку социально-уязвимых слоев населения района и вручил благодарственное письмо муниципальной администрации.

Всего было выдано 268 продуктовых наборов. Их получили 206 семей, в которых проживает 773 человека.


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URL: https://www.vb.kg/418526
Теги:
гуманитарная помощь, Южная Корея, Ленинский район, Бишкек
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