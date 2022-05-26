Лайфхаки от MegaCom: как обезопасить себя от мобильных мошенников

С развитием цифровых технологий в Кыргызстане абоненты всё чаще подвергаются рискам со стороны телефонных злоумышленников и вредоносных программ, способных влиять на работу мобильных устройств.

Государственный оператор мобильной связи MegaCom принимает все необходимые меры, направленные на борьбу с мобильным мошенничеством и обеспечение сохранности денежных средств абонентов.

В связи с участившимися случаями злонамеренного посягательства на средства абонентов предлагаем вам ознакомиться с основными правилами, которые помогут обезопасить баланс телефона, мобильного кошелька или банковской карты.

Мошенничество с приложением MegaPay

Одним из распространенных видов мошенничества является ситуация, когда злоумышленник пытается авторизоваться в приложении MegaPay с чужого номера телефона, затем звонит абоненту и обманным путем пытается узнать код подтверждения. Далее мошенник повторно просит код оплаты и выводит денежные средства абонента.

Вредоносные программы

Также злоумышленники придумывают всё новые способы распространения вредоносных программ и спам-рекламы с целью перехвата конфиденциальных данных. При этом мобильное устройство может быть подвержено риску заражения не только непосредственно на сомнительном сайте, но и при получении сообщения со ссылкой от известного или неизвестного вам человека. К слову, вредоносная программа может считывать SMS-сообщения.

Подобные программы могут рассылать SMS не только на номера из вашего списка контактов, но и на определенные международные номера, отправка сообщений на которые стоит значительно дороже обычных. В ход могут идти различные предупреждения, например: "Ваш аккаунт взломан", "Антивирус устарел. Срочно обновите", "Тебе пришло сообщение". При переходе по ссылке телефон поражает вирус, который либо "выкачивает" деньги со счета, либо блокирует всю систему, затем предлагает перевести некую сумму на указанный номер телефона для разблокировки.

Информационное мошенничество

Наряду с вредоносными программами среди мошенников популярны ещё несколько способов обмана пользователей. Аферисты создают информационные сообщения и распространяют через соцсети и мессенджеры. Например:

неожиданный приз: "Вы выиграли приз! Для его получения отправьте SMS на номер …". чужие деньги: если вам ни с того, ни с сего зачислили деньги на счет, то, возможно, скоро придет SMS подобного содержания: "Извините, по ошибке положил(-а) вам 300 сомов. Прошу вернуть на этот номер...". Помните о том, что, если человек действительно ошибся на одну цифру и пополнил баланс другому человеку, он может прийти в любой из Центров продаж и обслуживания компании MegaCom и, показав чек, вернуть свои деньги. SMS от банка: если вам пришло сообщение с текстом: "Ваша банковская карта заблокирована. Подробности по следующему номеру…", позвоните по номерам, указанным на официальном сайте банка, чтобы проверить информацию.

Во избежание рисков утери денежных средств вследствие мошеннических действий советуем:

проявлять бдительность и не сообщать третьим лицам конфиденциальные данные: информацию из SMS, коды авторизации и подтверждений, а также коды CVV, указанные на обратной стороне вашей банковской карты;

скачивать мобильные приложения исключительно из официальных магазинов (App Store, Google Play и т. д.);

не переходить по неизвестным и подозрительным ссылкам;

всегда использовать последнюю версию мобильных антивирусов;

при установке любого приложения всегда обращать внимание на список запрашиваемых прав. Если простая игра требует у вас доступ к отправке SMS, это повод задуматься.

В случае, если вы столкнулись с мошенническими действиями, просим сообщить об этом в Контакт-центр MegaCom по номеру *500. Это позволит компании принять необходимые меры по выявлению, устранению и предотвращению рисков для абонентов.

Будьте осторожны и не попадайтесь на уловки злоумышленников!