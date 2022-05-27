В Государственном природном парке "Чон-Кемин" высажены саженцы

Министр природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызской Республики Динара Кутманова приняла участие в посадке саженцев на территории Государственного природного парка "Чон-Кемин". Об этом сообщает пресс-служба МПРЭТН КР.

Кроме Динары Кутмановой участие в мероприятии приняли также депутат Жогорку Кенеша Эмиль Жамгырчиев и руководитель ОсОО "ГАФЭЛЬ" Алим Галимуллин.

Глава МПРЭТН сообщила, что все работы по увеличению лесных насаждений в текущем году на территории республики приурочены к акции "Жашыл Мурас", которую запустил 12 марта президент Кыргызстана в рамках Международного года устойчивого горного развития и Года защиты горных экосистем и климатической устойчивости.

"Мы благодарны руководителю ОсОО "ГАФЭЛЬ" Алиму Галимуллину за ценный подарок, поскольку в стране предпринимаются важные шаги для сохранения природы для потомков. За деревьями будет производиться соответствующий уход", - сообщила Динара Кутманова.

Напомним, что 24 мая МПРЭТН получило в дар 8000 саженцев деревьев от ОсОО "ГАФЭЛЬ" (Россия).