В Кыргызстане МЧС предупреждает о дожде и грозах

В Кыргызстане МЧС опубликовало штормовое предупреждение. Пресс-центр МЧС сообщает, что во второй половине дня 27 мая и с 28-29 мая в Кыргызстане ожидается неустойчивая погода: кратковременные дожди с грозами, в горных районах снегопады.

28 мая местами, 29 мая на Иссык-Куле ожидаются сильные осадки. В предгорьях и горных районах возможен град. Температура воздуха падает.

Скорость ветра с запада составит 4-9 метров в секунду, местами - 15-20 метров в секунду. Нестабильная погода затруднит работу транспорта, энергетики и ЖКХ, а также выпас скота.