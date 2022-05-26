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В Кыргызстане МЧС предупреждает о дожде и грозах

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- Наталья Крайнова
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В Кыргызстане МЧС опубликовало штормовое предупреждение. Пресс-центр МЧС сообщает, что во второй половине дня 27 мая и с 28-29 мая в Кыргызстане ожидается неустойчивая погода: кратковременные дожди с грозами, в горных районах снегопады.

28 мая местами, 29 мая на Иссык-Куле ожидаются сильные осадки. В предгорьях и горных районах возможен град. Температура воздуха падает.

Скорость ветра с запада составит 4-9 метров в секунду, местами - 15-20 метров в секунду. Нестабильная погода затруднит работу транспорта, энергетики и ЖКХ, а также выпас скота.


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URL: https://www.vb.kg/418531
Теги:
штормовое предупреждение, Кыргызстан, погода, МЧС
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