Погода
$ 82.75 - 83.75
€ 84.90 - 85.90

Получить российское гражданство станет проще

89  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Несколько категорий иностранных граждан получат возможность натурализоваться в России в упрощенном порядке, а Госпрограмма переселения соотечественников будет реформирована. Эти и другие новации в миграционном законодательстве будут подготовлены уже в осеннюю сессию. Об этом СМИ рассказал председатель комитета Государственной Думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников.

Государственная программа переселения соотечественников начнет работать дополнительно в девяти регионах: Адыгее, Дагестане, Ингушетии, Калмыкии, Коми, Северной Осетии - Алании, а также Карачаево–Черкесской, Чеченской и Кабардино–Балкарской республиках.

Леонид Калашников отметил, что возглавляемый им комитет воспринимает репатриацию соотечественников, проживающих за рубежом, как важный приоритет внешней политики Российской Федерации. "Всем известна демографическая ситуация в стране. И, как отмечал президент Владимир Путин, изменить ее в лучшую сторону можно, в том числе за счет возвращения соотечественников. С учетом этого мы провели работу по подготовке проекта указа президента о внесении изменений в госпрограмму, которые обеспечат приоритет переселения многодетным семьям", - рассказал Леонид Калашников. Он с коллегами рассчитывает, что указ обретет силу в ближайшее время.

С подачи президента РФ вопросы упрощения натурализации для ряда иностранных граждан не теряют актуальности в повестке законодателей. Один из них - создание благоприятных условий для талантливой молодежи, которая едет учиться в Россию - анонсированы поправки в законодательство, которые позволят иностранным студентам едва ли не автоматически становиться российскими гражданами.

"Речь идет об упрощении порядка получения российского гражданства соотечественниками и специалистами", - пояснил Леонид Калашников. По его словам, всего МВД России подготовил проекты трех федеральных законов, которые вносят соответствующие изменения в Закон "О гражданстве Российской Федерации". В одном из них речь идет об иностранцах, которые с отличием окончили МГУ и СПбГУ, а также федеральные и национальные исследовательские университеты России. Упрощенный порядок для них предусмотрен по ходатайству этих университетов.

Еще один проект закона уже направлен в Госдуму: он касается участников Госпрограммы добровольного переселения. Предлагается дать им право подавать заявление на приобретение российского гражданства по месту пребывания в выбранном для проживания регионе.

Мигрантов адаптируют по новому закону. Все перечисленные инициативы были разработаны в соответствии с рекомендациями по итогам парламентских слушаний "О миграционной политике Российской Федерации на пространстве СНГ", которые организовал его комитет. "Слушания прошли второго апреля, и вот к началу осенней сессии мы уже можем наблюдать первые практические результаты этой работы", - подытожил депутат.

По мнению депутата, МВД оперативно и качественно отработал социальный заказ на улучшение миграционного законодательства, который был сформулирован в ходе парламентских слушаний. В итоге на свет появилось шесть законопроектов, три проекта межправительственных соглашений и проект указа президента РФ.

Разработан проект федерального закона, который касается социальной и культурной адаптации и интеграции иностранных граждан в Российской Федерации.

Еще один проект направлен на усовершенствование сферы трудовой миграции. Во время парламентских слушаний участники отмечали успешный опыт организованного набора трудовых мигрантов в стране исхода. Этот проект запущен в Узбекистане на основании соответствующего договора. "Мы предложили распространить этот опыт на отношения с другими странами СНГ. Первые на очереди - Кыргызстан и Таджикистан", - рассказал Леонид Калашников.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/418533
Теги:
Россия, гражданство
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  