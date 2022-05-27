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В Кыргызстане прекращено вещание нескольких российских каналов

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- Наталья Крайнова
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В Кыргызстане прекращено вещание нескольких российских телеканалов. Об этом сообщила компания "Акнет".

Компания сообщает, что временно недоступна трансляция телеканалов: Россия Культура, Россия 24 и Звезда. В компании объясняют, что это связано с законодательными ограничениями по распространению общероссийских телеканалов в ряде стран.

"На международных спутниках было в одностороннем порядке заблокировано вещание телеканалов ВГТРК. В настоящее время проводятся работы по организации резервного вещания, для стабильной подачи сигнала. Как только работы на стороне оператора телеканалов будут завершены, вещание будет доступно для просмотра в нашей сети", - говориться в сообщении "Акнет".


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URL: https://www.vb.kg/418536
Теги:
Россия, телевидение, Акнет
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