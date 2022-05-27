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В столице открыли памятник казахскому поэту и писателю Абаю Кунанбай уулу

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- Назгуль Абдыразакова
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Президент Кыргызстана Садыр Жапаров и президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев 26 мая в Бишкеке совместно открыли памятник поэту, писателю и основоположнику современной казахской письменной литературы Абаю Кунанбай уулу. Об этом сообщает пресс-служба президента.

В своей речи президент Садыр Жапаров отметил следующее:

"Сегодня важный день для кыргызского и казахского народов. Мы, придавая особое значение, готовились к этому дню с волнением, теплым чувством братства.

Мы собрались на открытии памятника великому казахскому поэту, философу, гуманисту, мастеру художественного слова Абаю Кунанбай уулу.

От всей души поздравляю всех вас с открытием в Бишкеке памятника великому поэту, прославляющему силу слова.

Открытие памятника великому мыслителю является символическим. Это событие происходит в год 30-летия установления дипломатических отношений между Кыргызской Республикой и Республикой Казахстан, что имеет важное значение для двух стран, двух братских народов.

Хочу поблагодарить президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Кемелевича и всех, кто принял участие в мероприятии, которое еще больше укрепит многолетнее единство двух народов.

Возведение этого памятника на кыргызской земле свидетельствует о том, что не только в Казахстане, но и в Кыргызстане к большому пути, творчеству и красноречию Абая Кунанбай уулу относятся с особым уважением.

Такие баатыры, как Манас и Кокчо, поэты Токтогул и Абай, великие писатели Чынгыз Айтматов и Мухтар Ауэзов, еще раз прославляют два народа, родивших таких великих людей.

Труды о жизни и творческом пути Абая Кунанбай уулу, которые запомнились на века, создали не только наши ученые и исследователи, но и акыны-импровизаторы и писатели.

Издревле братские и дружественные связи между Кыргызстаном и Казахстаном были неразрывны и никак не могли быть иными, потому как, в мире нет больше других народов, так тесно связанных мировоззрением, богатой культурой, духом, историей и переплетениями человеческих судеб.

Уверен, что кыргызский и казахский народы всегда будут опорой друг для друга, надежными союзниками на всех поворотах истории, которые и дальше станут поддерживать братские отношения.

Уважаемый Касым-Жоомарт Кемелевич!

Напомню, что в 2020 году по случаю 175-летия классика казахского народа Абая Кунанбая уулу в Кыргызской национальной библиотеке имени Алыкула Осмонова открыт культурный центр имени Абая в целях широкого распространения его литературного наследия.

Особое место в сближении народов Кыргызстана и Казахстана занимают гуманитарные связи. Считаю своим долгом сохранение общего духовного наследия двух братских народов.

Мы два братских народа с общими историческими корнями, культурой, языком и традициями. Подчеркиваю, что Республика Казахстан имеет приоритет и особое значение в нашей внешней политике.

Наш главный долг - усиление союза и стратегического партнерства на основе многовековой крепкой дружбы и братства.

Надеюсь, что нынешние кыргызско-казахстанские отношения будут и впредь укрепляться и развиваться в интересах народов двух стран.

Дорогие современники!

В заключение еще раз желаю мира, процветания и благополучия двум народам. Претворение в жизнь подобных мероприятий будет способствовать укреплению дружбы и сотрудничества между двумя странами", - подчеркнул президент Садыр Жапаров.

В свою очередь президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил, что открытие памятника Абаю Кунанбай уулу в Бишкеке является знаком особого уважения кыргызского народа к казахскому народу.

Он выразил благодарность президенту Садыру Жапарову за оказание поддержки в установлении памятника, добавив, что этот шаг укрепит братство двух народов.

Президент Казахстана привел слова поэта, который писал, что "никто не может оспорить единое происхождение кыргызов и казахов".

Как он подчеркнул, в ближайшее время в знак солидарности в Казахстане будет установлен памятник Манасу-Великодушному.

Касым-Жомарт Токаев выразил уверенность, что братство и дружба между двумя народами никогда не будут нарушены.


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URL: https://www.vb.kg/418537
Теги:
Казахстан, памятник, президент, Кыргызстан, Касым-Жомарт Токаев, Садыр Жапаров
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