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С начала года доллар подешевел по отношению к рублю на 17 процентов

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Финансовый портал "Акчабар" посчитал на сколько и в какую сторону с начала года изменился курс доллара по отношению к российскому рублю.

Со ссылкой на банк России "Акчабар" написал о том, что сегодня официальный курс доллара США установлен на уровне 62,0495 рубля, рост составил 10,21 процента к курсу 26 мая. Следом подорожал евро на 11,25 процента, до 64,4392 рубля.

Вместе с тем, как указывают журналисты портала, с начала года, учитывая даже сегодняшний рост, американская валюта подешевела к рублю на 17,41 процента, с 75,1315 рубля до нынешних значений. Аналогичная ситуация сложилась и с евро, -24,3 процента.


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URL: https://www.vb.kg/418539
Теги:
валюта, Россия, США, доллар
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