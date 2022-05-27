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Кто контролирует этот хаос? Разница курса доллара в банках и обменках

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- Наталья Крайнова
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В Кыргызстане граждане жалуются на разницу в курсе доллара в банках и обменных бюро. Свое недовольство происходящим кыргызстанцы выражают в социальных сетях.

"Хочу пожаловаться на банковский беспредел. Народ стал заложником системы. Я работаю на "Дордое". За проданный товар нам отправляют с Узбекистана и России через банк в долларах. В банках не дают доллары, а в сомах дают по заниженному курсу. В обменках курс 81,5 - покупка, а в банках 79. Разница до 2,5 сома выходит. С 10 тысяч долларов мы теряем 25 тысяч сомов. Можно холодильник купить! Мы просто вынуждены закрывать глаза на эту разницу. Но на кассе стоят бабушки, дедушки, которые получают переводы детей мигрантов. И на фоне этого появляются новости, что Ширшов выводит миллионами эти доллары из страны. Донесите эту проблему до власти", - пишет один из пользователей.

"На каком основании вообще так запредельно падает курс доллара в банках, когда на Моссовете 82. Банки решили нажиться на народе, кто контролирует этот хаос?" - возмущается другой пользователь.


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URL: https://www.vb.kg/418541
Теги:
курс валют, доллар, Бишкек, Кыргызстан
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