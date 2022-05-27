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ЕАБР намерен профинансировать строительство первой солнечной станции в КР

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- Бакыт Стамов
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Евразийский банк развития, Министерство природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызской Республики, Центр зеленых финансов МФЦА и ОсОО "Бишкек Солар" подписали соглашение о сотрудничестве по вопросу финансирования первого этапа строительства солнечной электростанции в Кыргызской Республике. Церемония подписания соглашения состоялась в рамках Евразийского экономического форума в Бишкеке. Об этом сообщает пресс-служба ЕАБР.

Это первый подобный проект вв Кыргызстане. Мощность солнечной станции составит 50 МВт или 91 млн.кВт*ч в год. Новый объект возобновляемых источников энергии (ВИЭ) будет размещён на севере страны, в Иссык-Кульском районе Иссык-Кульской области, что позволит обеспечить его необходимыми дополнительными объемами электроэнергии, снизить дефицит электроэнергии в стране и сэкономить водные ресурсы для комфортного регулирования режима регулирования электроэнергии. Генеральным подрядчиком выступит ТОО "ТехноГруппСервис" являющееся казахстанской инжиниринговой компанией, занимающейся реализацией проектов в сфере ВИЭ.

Подписанным соглашением ЕАБР подтверждает свою заинтересованность в организации финансирования строительства электростанции предварительно в сумме до 40 млн долларов. При поддержке Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызской Республики, Центра зеленых финансов МФЦА и партнеров банка в стране планируется дальнейшее развитие системы ВИЭ и расширение "зеленой" повестки в целях устойчивого развития.

Кыргызстан занимает одно из ведущих мест на евразийском пространстве по обеспеченности ресурсами солнечной энергетики. Среднегодовая продолжительность солнечного сияния колеблется в районе 2100-2900 часов. На большей части территории страны значения горизонтальной солнечной иррадиации находятся в диапазоне 13001800 кВтч/м2 в год. По данным ПРООН технический потенциал установленной мощности СЭС в республике составляет 267 ГВт.

"Данный проект имеет высокое экологическое и социальное значение как для Центральной Азии, так и для Кыргызской Республики обеспечив ее северные территории электроэнергией. Развитие зеленого финансирования и возобновляемых источников энергии в государствах-участниках Банка является одним из ключевых направлений деятельности ЕАБР в рамках нашей Стратегии на 2022 – 2026 годы. Кыргызская Республика обладает значительным потенциалом для развития проектов в области устойчивого развития, и мы окажем всестороннее содействие внедрению ESG-практик, в том числе через создаваемую компанию GFC Bishkek", - отмечает председатель правления ЕАБР Николай Подгузов.

СПРАВКА

Евразийский банк развития (ЕАБР) - международная финансовая организация, осуществляющая инвестиционную деятельность на евразийском пространстве. Уже более 15 лет ЕАБР содействует укреплению и расширению экономических связей и всестороннему развитию стран-участниц. Уставный капитал ЕАБР составляет 7 миллиардрв долларов. Основную долю в портфеле ЕАБР занимают проекты с интеграционным эффектом в сферах транспортной инфраструктуры, цифровых систем, зеленой энергетики, сельского хозяйства, промышленности и машиностроения. В своей деятельности Банк руководствуется Целями в области устойчивого развития ООН и принципами ESG.


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URL: https://www.vb.kg/418548
Теги:
ЕАБР, энергетика, Кыргызстан
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