Бишкек криминальный: Долг смертью страшен

Наргиза (несмотря на вступивший в законную силу приговор суда, из соображений этики имена изменим) приехала из Казахстана в Бишкек в 2008 году поступать в Медакадемию. Поступила и успешно училась. Вышла замуж, родила дочь, развелась... Последние годы работала не по специальности в некой строительной компании.

Молодая женщина снимала квартиру в 7-м микрорайоне Бишкека и, по свидетельству её отца, абсолютно ни в чём не нуждалась. Во-первых, неплохо зарабатывала, а во-вторых, и он, отец, регулярно помогал ей деньгами на ребёнка. А в первых числах декабря 2020 года Наргиза вдруг перестала выходить на связь...

Это преступление было достаточно громким. Об этом тогда, в декабре 2020-го, писали все информационные агентства: в квартире нашли труп женщины, убитой весьма жестоким, изощрённым способом: ей перерезали горло. Причём не просто перерезали, а как будто пилили тупым ножом... Из квартиры пропали деньги в общей сумме четыре с половиной тысячи долларов и дорогой мобильный телефон.

Версия напрашивалась сама собой: убили с целью ограбления.

А когда задержали подозреваемого, некоего Хамида, оказалось, что всё было не совсем так.

Как рассказывал во время досудебного производства и судов двух инстанций (вторым это уголовное дело в нынешнем апреле рассматривал Бишкекский городской суд) сам обвиняемый, с Наргизой он познакомился в ночном клубе. Подружились. Именно подружились, никаких романтических отношений между ними не было. Узнав, что он занимается автомобилями, Наргиза стала время от времени советоваться с ним насчёт ремонта авто. Потом призналась, что хочет поменять машину, но не может выбрать замену. И ещё сказала, что ей не хватает денег. Попросила у друга в долг чуть больше трёх с половиной тысяч долларов.

Хамид, по его словам, поверил Наргизе, что долг она вернёт сразу же, как только продаст один и купит другой автомобиль. Но этот момент всё никак не наступал. Те машины, которые она рассматривала, чем-то ей категорически не нравились. Однажды она и Хамида позвала оценить предлагаемую ей машину – и он сам, как специалист, её отговорил от покупки.

Время шло. Грянула коронавирусная пандемия с карантином, изоляцией, закрытием границ и прочими "прелестями". Бизнес Хамида фактически прогорел. Денег катастрофически не хватало, а у него семья – жена и трое маленьких детей. Хамид стал подгонять Наргизу с возвращением долга. Та продолжала кормить его "завтраками". Хамид, как он рассказывает, честно терпел до декабря 2020-го. Потом терпение лопнуло.

Наргиза, несколько дней не отвечавшая на телефонные звонки, наконец ответила и назначила ему встречу в городе. Однако пришла без денег и снова стала просить подождать. Хамид ждать отказывался. Какое-то время они на его машине катались по району, попутно разговаривая насчёт денег, потом он довёз её до дома и, уже попрощавшись, проследил, в какой подъезд она зайдёт. Точного адреса женщины Хамид не знал и до этого дня никогда у неё в гостях не был.

Нашёл он её квартиру очень просто – по голосу. Наргиза с кем-то громко беседовала по телефону. Говорила с надрывом, со слезой в голосе, но о чём конкретно шла речь – Хамид сказать не может. Не вслушивался. Стоял под дверью и ждал окончания этих телефонных переговоров, чтобы сразу же постучаться.

Впускать его в квартиру Наргиза не хотела. Да и у него, по его словам, сначала не было в планах проходить внутрь. Хотел всего лишь заявить ей, что без денег никуда не уйдёт. А она стала на повышенных тонах называть его "девочкой": что ж ты, дескать, так себя ведёшь? Долго терпел, подожди ещё немного. И вообще, дескать, никакой моей расписки у тебя нет, и в случае чего ты вообще ничего никому не докажешь...

Эти слова Хамида добили. И даже не сами эти слова, а то, что произносились они громко, на весь подъезд, а ему меньше всего хотелось бы кого-то постороннего вовлекать в их с Наргизой сугубо личные денежные дела. Потому и применил силу, затолкав её внутрь квартиры и пройдя следом.

Что случилось внутри – доподлинно неизвестно. Наргизу найдут через два дня с перерезанным горлом и кляпом во рту (по другим сведениям, кляпа не было, суды этого так и не выяснили). Хамид говорит, что у него помутился рассудок. А когда он пришёл в себя, увидел лежащего на полу в луже крови человека... И вообще якобы перестал соображать. Якобы машинально зачем-то забрал её телефон (потом выбросил его в БЧК), вытащил из сумочки всю найденную там наличность и поспешил как можно скорее убраться из квартиры.

Октябрьский районный суд счёл преступление Хамида доказанным и не поверил его словам про помутнение рассудка и аффект. Он приговорён к десяти годам лишения свободы. С этим приговором не согласилась ни одна из сторон. Хамид с адвокатом продолжали настаивать, что всё, что он сделал, было непреднамеренно и что за свои действия он в тот момент не отвечал. Отец Наргизы требовал для убийцы дочери, не признавшего вину, не раскаявшегося и даже не попросившего прощения, более сурового наказания. Если и не пожизненного лишения свободы, то хотя бы лет 15 исправительной колонии.

Бишкекский городской суд обе жалобы отклонил и наказание оставило прежним – 10 лет колонии общего режима.