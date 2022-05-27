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Советы от МВД, как обезопасить себя от карманников?

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- Назгуль Абдыразакова
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У карманных краж нет сезонности, они совершаются везде, где есть скопление людей: на рынках и в торговых центрах, в автобусах и на остановках. Карманники воруют все: кошельки, телефоны, косметички и различные ценные вещи. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Несколько советов от МВД, как обезопасить себя от карманников?

1. Приготовьте деньги за проезд заранее, чтобы не привлекать внимание к своему кошельку.

2. Не носите все деньги в одном месте. Если у вас с собой крупная сумма денег, распределите её по разным местам.

3. Удостоверьтесь, что ваш кошелек или портмоне не выделяются под одеждой.

4. Перед входом в транспорт проверьте, хорошо ли закрыта ваша сумка. Поверните её собачкой от замка к себе, держите сумку перед собой, не оставляйте свободно висящей на плече или за спиной.

5. Не кладите бумажник или телефон в задний карман.

6. Кладите портмоне или телефон во внутренний карман одежды.

7. В случае кражи незамедлительно обращайтесь в милицию. Успех раскрытия кражи напрямую зависит от того, насколько быстро вы обратитесь в органы внутренних дел.


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URL: https://www.vb.kg/418551
Теги:
кража, Кыргызстан, МВД
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