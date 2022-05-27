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ЕАБР подписал соглашение с ОАО "Айыл Банк" по поддержке АПК

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- Александра Василькова
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Евразийский банк развития (ЕАБР) и ОАО "Айыл Банк" подписали рамочное соглашение на сумму 8 миллионов долларов для реализации программы поддержки агропромышленного комплекса. Церемония подписания соглашения состоялась в рамках Евразийского экономического форума в Бишкеке.

Проектом предусматривается предоставление заемщику целевой возобновляемой кредитной линии.

"Этот проект - продолжение нашего успешного сотрудничества с "Айыл Банком". Он соответствует приоритетному направлению развития деятельности банка в Кыргызской Республике согласно Страновой стратегии ЕАБР по Кыргызской Республике на 2022–2026 годы. Целью проекта является развитие агропромышленного комплекса. Агропромышленный сектор играет значимую роль в экономике Кыргызской Республики и обладает большим экспортным потенциалом и возможностями в выстраивании новых торговых связей и логистических цепочек поставки товаров между государствами - членами ЕАЭС. Мы рассчитываем, что реализация проекта окажет поддержку как сельхозпроизводителям, так и предприятиям, перерабатывающим сельскохозяйственную продукцию. Также ожидается эффект содействия достижению целей экономического роста посредством увеличения выпуска в экономике, создания новых рабочих мест и увеличения налоговых отчислений", - отметил председатель правления ЕАБР Николай Подгузов.

В 2014-м, 2017-м и 2018 годах "Айыл Банку" были предоставлены кредитные линии на общую сумму 20 млн долларов США по программе поддержки малого и среднего бизнеса в КР.


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URL: https://www.vb.kg/418556
Теги:
ЕАБР, сельское хозяйство, Кыргызстан, деньги
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