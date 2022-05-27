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73% школьников КР пережили опыт психологического насилия в семье

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- Назгуль Абдыразакова
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Молодежное Бюро по правам человека при аппарате омбудсмена КР и Школа социального активизма провели информационные встречи по правам человека в школах Бишкека, Оша и Чуйской области. В информационных встречах приняли участие школьники 6-11 классов. Об этом сообщает пресс-служба омбудсмена.

По ее данным, в завершении встречи на условиях конфиденциальности всем школьникам было предложено заполнить вопросник, который включал вопросы, направленные на выявление уровня распространенности насилия, включая насилие в семье и обращаемости в службы помощи. Анкетирование целевой группы школьников проводилось также методом добровольного онлайн-опроса, в котором приняли участие школьники отделенных районов Джалал-Абадской, Нарынской, Баткенской, Иссык-Кульской, Ошской областей.

В опросе приняли участие 532 школьников 6-11 классов, большинство из них были в возрастной группе 15-16 лет (60%), среди опрошенных было 62% девочек и 38% мальчиков, подавляющее большинство опрошенных были из Чуйской области/города Бишкек.

Результаты указывают на наличие кризиса в семьях школьников, поскольку 29% из них не доверяют своим родителям, братьям, сестрам, бабушкам или дедушкам. При этом кризис доверия отцу особенно очевиден. Менее половины школьников (42%) готовы доверить свои секреты матери, доверие отцу катастрофически низкое - 4%.

Анкетирование показало, что почти три четверти опрошенных (73%) пережили опыт психологического насилия со стороны членов семьи, а 43% участников сталкивались с физическим насилием в семье, около четверти (24%) пережили опыт экономического насилия, в 3% опрошенных имели опыт сексуального насилия со стороны членов семьи. Девочки чаще мальчиков говорил о всех пережитых видах насилия.

Четверть участников опроса (25%) сообщили о том, что им приходилось участвовать в драке или что бы их били в школе или на улице, а о том, что кто-либо пытался оскорблять, унижать, издеваться над респондентом на улице или в школе, или же респондент сам так делал, сообщили 40% опрошенных учеников. Относительное большинство опрошенных, сказали, что унижения или оскорбления случались со стороны одноклассников (42%), а 27% сообщили испытали это со стороны учителей.

67% опрошенных детей сообщили что обязательно обратятся за помощью в случай столкновения с любым видом насилия, но при этом в случаях насилия в семье 46% подростков отметили что обратятся за помощью только к своим друзьям, а 10 % школьников и вовсе ни к кому не обратятся.

Наличие таких тенденций в ответах участников информационных встреч говорит о необходимости продолжения повышения знаний и осведомленности школьников о правах человека, негативных последствиях насилия, а также о службах помощи и о том, кто, может быть, в круге доверенных взрослых. С родителями следует проводить занятия, направленные на понимание необходимости повышения доверия между детьми и родителями, ценность разговора и общения с детьми и пагубных последствий насилия в отношении детей.


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URL: https://www.vb.kg/418561
Теги:
семейное насилие, школа, Кыргызстан, акыйкатчы
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