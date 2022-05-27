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В Оше состоялся чемпионат Азии по борьбе на поясах алыш

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- Назгуль Абдыразакова
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В городе Оше с 19 по 24 мая состоялся чемпионат Азии по борьбе на поясах алыш среди мужчин и женщин, в котором приняли участие 297 спортсменов из 8 стран мира. Об этом сообщает пресс-служба Федерации "Алыш".

По ее данным, чемпионат Азии проводился в целях продвижения борьбы на поясах алыш, популяризации физической культуры и спорта и пропаганды здорового образа жизни. В данном мероприятии приняли участие заместитель председателя кабмина Эдиль Байсалов, депутаты Жогорку Кенеша, президент Комитета традиционных стилей борьбы UWW Родика Якши и президент Всемирного комитета поясной борьбы UWW Султанбекова Чолпон.

Соревнования прошли на центральном стадионе города Оша им. А. Суюмбаева среди спортсменов 18 лет и старше в следующих разных весовых категориях.

Спортсмены, занявшие призовые места, были награждены медалями, дипломами и ценными призами.

Победителям соревнований было присвоено спортивное звание мастера спорта международного класса Кыргызской Республики по борьбе на поясах алыш.

Соревнования прошли при поддержке Министерства культуры, информации, спорта и молодежной политики КР, департаменте физической культуры и спорта, дирекции по национальным видам спорта, объединенного мира борьбы и Всемирной федерации борьбы на поясах алыш.


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URL: https://www.vb.kg/418562
Теги:
Министерство культуры и туризма, Ош, спорт, чемпионат, Эдиль Байсалов
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