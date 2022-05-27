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Завершился форум - театр "Успех в учебе – завтрашний успех в жизни"

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- Назгуль Абдыразакова
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В Иссык-Кульской области состоялось заключительное мероприятие, по итогам выездного форум-театра на тему: "Успех в учебе – завтрашний успех в жизни". Об этом сообщает пресс-служба внутренних дел региона.

По ее данным, выездные форумы среди несовершеннолетних были организованы по инициативе областной милиции и при поддержке ЗАО "Кумтор Голд Компани". Мероприятия прошли с 11 по 25 мая во всех городах и крупных населенных пунктах района области, где были обсуждены проблемы школьного рэкета и раннего брака. Работа выездных форумов охватила более 20 тысяч старшеклассников среднеобразовательных школ области.

На итоговую встречу были приглашены студенты-актёры Кыргызского государственного университета культуры и искусств имени Б. Бейшеналиевой, постановщики спектакля, социальные работники районных и городских администраций, заместители директоров школ по воспитательной части, главные спонсоры проекта, а также личный состав ИДД ОВД области.

В ходе мероприятия, начальник УВД Иссык-Кульской области Канат Джумагазиев выразил слова благодарности всем участникам этого масштабного проекта. Особую признательность высказал студентам-актёрам, сценаристу и постановщику тематического спектакля Эркину Эгембердиеву, отметив бесценный талант, и на высоком уровне проделанную работу в постановке спектакля.

"Сегодня школьный рэкет и ранний брак – являются проблемой глобального значения. Немало фактов и примеров, когда заключаются браки с несовершеннолетними детьми. Особо, это проявляется в религиозных браках, где совершается "нике" и в основном супругой становиться девушка не достигшей совершеннолетия. Девушка, которая выходит замуж по религиозному обряду, фактически состоит в брачных отношениях, но ее права не могут быть защищены законодательно. Об этом мы должны говорить открыто и приложить свои усилия, чтоб наконец искоренить данного рода дикие явления и правонарушения", - отметил глава областной милиции.

По словам К. Джумагазиева, "Рэкетирство" в школе сегодня, обретают новые формы, особенно, это проявляется в регионах. Это тоже на сегодня не менее значимая проблема, которая в основном имеет плачевные последствия, и этому масса подтверждений и фактов. От рэкета дети получают увечья, у них нарушается психическое и физическое здоровье, а также бывали случаи суицида,

В завершении встречи, начальник УВД Иссык-Кульской области Джумагазиев вручил участникам и организаторам форума-спектакля благодарственные листы.


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URL: https://www.vb.kg/418564
Теги:
Иссык-Кульская область, театр, Школьный рэкет, УВД
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