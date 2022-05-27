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Товарооборот между КР и РТ составляет почти 1 млрд долларов

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- Назгуль Абдыразакова
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В рамках 2-заседания кыргызско-казахского делового совета подписано контрактов на сумму более 1,5 млн. долларов. Об этом сообщает пресс-служба торгово-промышленной палаты.

По ее данным, мероприятие прошло с участием сопредседателя делового Совета с кыргызской стороны, президента Торгово-промышленной палаты КР Марата Шаршекеева, сопредседателя делового совета с казахской стороны, председателя правления внешнеторговой палаты Казахстана Аяна Еренова, а также представителей крупных компаний обеих стран.

В ходе заседания стороны обсудили ряд крупных инвестиционных проектов в сфере туризма и легкой промышленности, строительство индустриального торгово-логистического комплекса на кыргызско-казахской границе, строительство и ввод в эксплуатацию первого СЭС в Кыргызстане на 50 МВт, новые форматы бизнеса на основе ESG подходов и т.д.

Участники отметили, что на сегодняшний день товарооборот между двумя странами составляет почти 1 млрд. долларов. Однако этот показатель необходимо увеличить до 2 млрд. долларов. Одним из приоритетных направлений торгово-экономического сотрудничества названа легкая промышленность, поскольку эта отрасль имеет социальную значимость, обеспечивая высокую занятость населения. Правительствами двух стран реализуется ряд мер поддержки данной отрасли: свободные экономические зоны, кредитование и государственные инвестиции.

Что касается индустрии туризма, то она является одним из высокодоходных сегментов международной торговли услугами. Доходы от туризма занимают третье место в мире после доходов от экспорта нефти, нефтепродуктов и автомобилей. По мнению участников, рост туризма должен произойти преимущественно за счет появления новых посещаемых территорий, поскольку традиционные районы мирового туристского рынка уже достигли предела рекреационной емкости. Казахстан и Кыргызстан имеют уникальную возможность занять свою нишу в мировом туристском рынке, особенно в экотуризме.

По итогам заседания подписаны следующие контракты:

• ТОО "Kelum-KazPharm" (РК) и OcOo "BMG Pharm" (поставка мед. продукции; 350 тыс. долларов;

• ТОО "Салем Кус" (РК) и ОсОО "Кыргызский соколиный центр Мураз" (поставка птицы; 460 тыс. долларов);

• ТОО "Элтекс Алатау" (РК) и ООО "ЛОКТЕХНО" Меморандум о системном сотрудничестве (поставка оборудования; 300 тыс. долларов)

• ТОО "Free Mark" (РК) и ОсОО "АгроЛогистикГрупп" (производство яичной лапши (макаронные изделия); 400 тыс. долларов)

• ОО "Alpine Club" (РК) и Кыргызкая Ассоциация туроператоров (меморандум о взаимопонимании и сотрудничества в сфере туризма).

Отметим что кыргызско-казахский деловой совет было создан по инициативе торгово-промышленной Палаты КР и поддержан Внешнеторговой палатой Казахстана и бизнес-сообществом двух стран.


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URL: https://www.vb.kg/418565
Теги:
Казахстан, туризм, Кыргызстан, экономика, товары
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