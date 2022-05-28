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Сотрудники СИН провели футбольный турнир в Чолпон-Ате

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- Жан Алиев
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Пресс-центр СИН сообщает, что Служба исполнения наказаний организовала и успешно провела в Чолпон-Ате турнир по мини-футболу среди сотрудников ведомства и пенсионеров уголовно-исполнительной системы.

На берегу Иссык-Куля в схватках за мяч сошлись несколько мужских команд, сформированных из личного состава органов и учреждений СИН, а также старожилов УИС.

Победители определились после серии упорных матчей. Их торжественно наградили кубками, спортивными медалями и престижными грамотами.

Первое место заняла сборная Центрального аппарата СИН из Бишкека. Второе место у игроков учреждения №23 (следственный изолятор в Караколе). Третье место заняла команда межрегионального управления Департамента пробации Минюста КР по Иссык-Кульской и Нарынской областям.


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URL: https://www.vb.kg/418570
Теги:
ГСИН, спорт, футбол, Кыргызстан
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