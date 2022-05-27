Документальный фильм "Саякбай and the Beatles" признан лучшим в Лондоне

С 19 по 25 мая 2022 года в Лондоне прошел масштабный четвертый кинофестиваль, объединивший в себе Eurasian Film Festival и Romford Film Festival. Данный фестиваль посвящен развитию евразийского кинематографа в англоязычном пространстве. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

По ее данным, среди фильмов кинофестиваля были представлены следующие работы из Кыргызстана:

- документальный фильм "Саякбай and the Beatles" - заслуженного артиста и деятеля культуры Кыргызстана Тыная Ибрагимова;

- документальный фильм "Жаныртуу" (ZHANYRTUU) - начинающего режиссера Виктории Архангельской;

- дебютный короткометражный фильм "Steps" - выпускницы АУЦА Жанайым Ашимовой.

25 мая 2022 года, по приглашению президента Eurasian Film Festival, вице-председателя Евразийской творческой гильдии (Лондон) Марата Ахмеджанова, посол КР в Великобритании Улан Джусупов принял участие в церемонии награждения, во время которой были объявлены имена победителей и призеров фестиваля.

Победителем кинофестиваля в категории "Лучший документальный фильм" признана кыргызская картина "Саякбай and the Beatles" режисера Тыная Ибрагимова.

Дополнительно по итогам зрительского голосования, номинацию "Приз зрительских симпатий" (Audience Choice Award) получила лента "Жаныртуу", начинающего режиссера из Кыргызстана Виктории Архангельской.

На фестивале были показаны более 50 фильмов в категориях документальное, художественное и короткометражное кино, а также анимационный фильм.

Среди фильмов Евразийского кинофестиваля были представлены работы из таких стран, как Великобритания, Кыргызстан, Азербайджан, Россия, США, Израиль, Украина, Узбекистан, Казахстан и Турция.