Артем Новиков рассказал как выровнять потенциал экономик стран ЕАЭС

За последние семь лет рост экономики Кыргызстана составил 70 процентов, внешнего товарооборота – 30 процентов, отмечено существенное увеличение товарооборота со странами- участницами ЕАЭС. Об этом на тематической сессии, посвященной теме роли международных институтов развития на евразийском пространстве, сказал глава Российско-Кыргызского фонда развития Артем Новиков.

Новиков подчеркнул, что вместе с увеличением оборота внешней торговли на 35 процентов в 2021 году, сальдо торгового баланса Армении и Кыргызстана остается отрицательным.

"В этих условиях одной из приоритетных задач институтов развития мы видим в выравнивании экономического потенциала стран-участниц ЕАЭС и подтягивания к ним Кыргызстана и Армении", - сказал Новиков.

Глава РКФР поделился как, по его мнению, можно достичь поставленных задач в Кыргызской Республики.

"На мой взгляд, саму модель экономического развития необходимо менять, подходы и работу с проектами, и функционал институтов развития и государственных органов. На эти цели потребуется 600 миллионов долларов только на первом этапе. Ни наши возможности, ни у других экономических агентов не хватит ресурсов для перестройки, выстраивания новых цепочек экономических, логистических, экономической кооперации и т.д. Для этого потребуется энергия всех институтов развития государств-членов ЕАЭС", - сказал он.

Однако, здесь по словам Новикова, как уже озвучивал зампредседателя ЕАБР, существует конкуренция среди институтов развития. Она возникает из-за отсутствия достаточного количества качественно-проработанных проектов и экономических моделей, которые позволяют снижать риски.

"В сегодняшних реалиях мы ощутили дефицит проектов не только в КР, но и на территории ЕАЭС. Нам нужно создавать проекты, структурировать их, описывать модели чтобы они были успешными. Текущая ситуация создает вызовы, а с другой стороны – возможности. В этом контексте создание некой совместной структуры, в виде компании либо другой организационной формы могло снять этот вопрос", - говорит глава РКФР.

По словам Новикова, сегодня союзу также необходима единая политика поддержки существующих проектов, направленных на интеграцию и кооперацию стран-участниц ЕАЭС. И для этого также нужен единый институт развития. С подобной инициативой ранее выступал Кыргызстан, и она была включена в Стратегию ЕАЭС до 2025 года. Сейчас этот вопрос активно прорабатывается.